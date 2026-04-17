白間美瑠、ランジェリー姿で妖艶な魅力全開！デジタル写真集『Scale up』誌面カット公開 | RBB TODAY

『週刊SPA!』は創刊37年を迎え、現役世代の働く人に向けて生活を豊かにする特集や最新トピックスを発信し続けている。その名物グラビアコーナー『グラビアン魂』から生まれたデジタル写真集『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 白間美瑠「Scale up」』が好評発売中だ。

白間美瑠_Scale up_SPA!グラビアン魂デジタル写真集

白間美瑠_Scale up_SPA!グラビアン魂デジタル写真集

白間は1997年大阪府生まれ。2010年にNMB48の1期生としてデビューし、2021年に同グループを卒業した。卒業後はバラエティをはじめ多方面で精力的に活動を続けており、2024年にはABEMAの番組『私たち結婚しました5』に出演して話題を呼んだ。グラビアでも活躍し、現在は4th写真集『MERCI』も発売中だ。

今回のデジタル写真集は、誌面の『グラビアン魂』では紹介しきれなかったカットをふんだんに盛り込んだ内容に仕上がっている。アイドルのイメージから脱却し、妖艶さが増した白間が、縁起の良いゴールドの水着や黒のランジェリーを着こなし、大人の魅力を大爆発させている。

白間美瑠_Scale up_SPA!グラビアン魂デジタル写真集

白間美瑠_Scale up_SPA!グラビアン魂デジタル写真集

公開された誌面カットでは、キャミソール衣装のままカメラのレンズを真っすぐ見つめる美顔カットや、濡れ髪に黒ランジェリー姿でベッドにポージングするセクシーなカット、レース素材のシースルー衣装で引き締まった太ももとぷりっとしたヒップを惜しみなく披露するカットも収録されており、圧倒的な美貌で見る者を魅了する。

色気が増してきた「今」をありのままに大胆に写し出した本作は、まさに白間の「Scale up」を体感できる一冊となっている。