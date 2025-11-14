似鳥沙也加、“濡れシャツ”まといボディラインくっきり！最新写真集を2冊同時発売 | RBB TODAY

11月21日、インスタグラビアの女王として知られる似鳥沙也加の最新電子写真集『ふれあ、』『ふりる。』（KADOKAWA）が2冊同時発売される。
似鳥は2022年発売の1st写真集『Ribbon』が6度の重版、続く2nd写真集『Colon』も重版を重ね、楽天Kobo電子書籍Awardでは3年連続受賞を果たした。さらにAward史上初となる「殿堂入り」という快挙を達成し、令和のグラビア界を象徴する一人として、デジタル写真集市場を牽引する存在となっている。
今回発表する新作『ふれあ、』『ふりる。』は、どちらも完全撮り下ろしによる130ページ超の大ボリューム作品だ。衣装・構成・シチュエーション等一つ一つにこだわったセルフプロデュースの意欲作である。
「画面越しにも体温と湿度が伝わるように」というコンセプトのもと、真夏の日差しや汗、吐息すら聞こえるような距離感を意識しながら撮影が行われた。彼女の「いま」を写し取った、渾身の最新作だ。
