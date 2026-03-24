蓬萊舞、ランジェリーカットに初挑戦した2nd写真集『ラストシーン』の未公開カット解禁！ | RBB TODAY

蓬莱舞、しなやかボディライン魅せる！“オトナな姿”を収めたデジタル写真集が発売 | RBB TODAY

蓬莱舞の最新デジタル写真集「無口なヴィーナス」が公開され、成長した美しい姿や多彩な衣装を収めている。