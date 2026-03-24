蓬萊舞、ランジェリーカットに初挑戦した2nd写真集『ラストシーン』の未公開カット解禁！ | RBB TODAY

24日発売の『FLASH』（光文社）最新号に、「制コレ22」でグランプリを受賞した蓬萊舞が登場している。
同誌では、31日発売の2nd写真集『ラストシーン』の未公開カットが独占先行公開。5ページにわたるグラビアでは、初挑戦となるランジェリーカットも掲載されており、同作の魅力がいち早く味わえる構成になっている。蓬萊は「意外と緊張しないで、自然体で撮影できました」と語っている。
蓬莱舞、“10代ラスト”の水着グラビア！バックショットで美ヒップ披露 | RBB TODAY
蓬莱舞は19歳でグラビアと女優活動を展開し、フレッシュさと大人の魅力を見せている。
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蓬莱舞、しなやかボディライン魅せる！“オトナな姿”を収めたデジタル写真集が発売 | RBB TODAY
蓬莱舞の最新デジタル写真集「無口なヴィーナス」が公開され、成長した美しい姿や多彩な衣装を収めている。
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