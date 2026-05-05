父が急逝、葬儀を終えた韓国女優が弔問客に深い感謝「少しずつ平穏を取り戻しつつあります」 | RBB TODAY

女優のカン・イェウォンが父の葬儀を終え、弔問客に向けて感謝の意を伝えた。

カン・イェウォンは5月5日にSNSを更新。

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「父を送った悲しみに打ちひしがれていた時に、皆様から賜った温かな弔問とご厚意は、私たちが悲しみに暮れることなく、故人の遺志通り無事に葬儀を執り行う大きな支えとなりました。おかげで私たちも、ようやく少しずつ平穏を取り戻しつつあります」と綴った。

続けて「本来であれば、直接挨拶をするのが筋ですが、まだ落ち着かない状況のため、まずは書面にて感謝を伝える無礼を、どうか寛大な心でご理解いただきたいです」とした上で、「今後、皆様のご家庭で冠婚葬祭などの行事がある際には、恩返しができるよう、忘れずにぜひご連絡をいただきたいです」と付け加えた。

（写真提供＝OSEN）カン・イェウォン

メッセージとともに公開された動画には、俳優のマ・ドンソクやチョン・イル、タレントのタク・ジェフンをはじめ、所属事務所のマネジメントmmm、ギャラクシーコーポレーション、配給会社のBY4Mスタジオなどから届いた数多くの供花が映し出されている。

なお、カン・イェウォンの父は4月30日にこの世を去った。

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