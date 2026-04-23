稲垣莉生、初写真集「SHEER」発売決定「ありのままの素の姿」 | RBB TODAY

アパレルブランド「RIELLE RICHE」のプロデューサーであり、YouTuber・モデルとしても活動する稲垣莉生の初写真集『SHEER（シアー）』が、2026年6月12日に発売される。

同作は「美しく枯れて、なお美しい写真集」をテーマに制作された。稲垣の流麗なボディラインや透き通るような素肌の美しさを収めた128ページの一冊だ。

©︎kif 撮影/東京祐

発売を記念したポップアップイベントも開催される。期間は2026年6月12日から14日の3日間、12:00～19:00。会場は東京都渋谷区神宮前3丁目7−11のflower shop VOICE。入場には特装版の購入が必要で、会場での通常版の販売予定はない。

©︎kif 撮影/東京祐

稲垣莉生は次のようにコメントしている。「この度、初の写真集を出版させていただくことになりました。フォトグラファーの東京祐さんにお声掛けいただき、編集のワンさんのお力をお借りし、実現することができました。携わってくださった皆さまに心から感謝いたします。SHEER（シアー）というタイトルの通り、今まで大切にしてきた私のイメージと、今回私を初めて知る方々に向けて作り上げたありのままの素の姿、どちらも重ね合わせて楽しんでいただきたいのという思いを込めて作りました。より自然体でありのままの姿を撮影してもらった素敵な写真集になっています。27歳誕生日の前日、当日の2日間が撮影ということもあり、今の自分と新しい自分を残すことができ、とても思い入れのある1冊になりました。普段、SNSでは見せない姿や表情などにもぜひ注目していただきたいです。是非手に取っていただけたら嬉しいです！」。