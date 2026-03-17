 乃木坂46・梅澤美波、『アップトゥボーイ』表紙に登場！卒業前ラストとなる“自然体”グラビア披露 | RBB TODAY
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乃木坂46・梅澤美波、『アップトゥボーイ』表紙に登場！卒業前ラストとなる“自然体”グラビア披露

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表紙『アップトゥボーイ』Vol.361（C）ワニブックス
  • 表紙『アップトゥボーイ』Vol.361（C）ワニブックス
  • B3両面ポスター写真・表（C）ワニブックス
  • B3両面ポスター写真・裏（C）ワニブックス

　23日に発売される『アップトゥボーイ』Vol.361（ワニブックス）にて、乃木坂46の第3代キャプテン・梅澤美波が表紙と巻頭グラビアを飾る。同誌は2026年3月に創刊40周年を迎え、前号の遠藤さくらに続き、2号連続で乃木坂46メンバーが表紙を務める記念号となる。

B3両面ポスター写真・表（C）ワニブックス
B3両面ポスター写真・裏（C）ワニブックス

　梅澤は、9年前に発売された『アップトゥボーイ Vol.254』にて自身初のソログラビアを経験した。当時は3期生としてデビューしたばかりだったが、たゆまぬ努力を重ね、今や誰もが認めるキャプテンへと成長を遂げた。すでに乃木坂46からの卒業が発表されており、「乃木坂46の梅澤美波」としては同誌最後の登場になる見通しだ。巻頭20ページにわたるグラビアは、あえてテーマを設定せず「梅澤美波らしさ」「みなみんが楽しめる撮影を」という思いで企画された。ロングインタビューにも注目だ。

　続いてのグラビアには、4期生の黒見明香が登場する。黒見明香は先輩への敬意、同期への愛、後輩への気遣いを忘れないメンバーとして知られ、同誌の記念号にふさわしい存在として起用された。今回のグラビアは、レトロな古民家を舞台に大正浪漫な雰囲気も感じさせる、一風変わった仕上がりとなっている。また、創刊40周年を記念し、今春から乃木坂46にまつわる新たな企画がスタートする告知も今号に掲載されている。

　また、昨年NMB48を卒業した和田海佑をはじめ、「僕が見たかった青空」からは主演舞台『紅哭-KURENAI-』の上演が決まった秋田莉杏、22/7・3期生の北原実咲が自身初となるソログラビアを披露する。さらに、同誌初登場となるSKE48・太田彩夏、HKT48・石井彩音、今年モーニング娘。からの卒業を控えるモーニング娘。'26・小田さくらなど、バラエティ豊かな顔ぶれが揃った。

　巻末には、沖縄ロケを敢行した豊島心桜の撮り下ろしグラビア11ページを掲載。さらに、創刊40周年記念のレジェンドアーティスト特別連載第2回には西田ひかるが登場するほか、付録としてB3サイズの両面ポスターが同梱される。


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