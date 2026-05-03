「伝説的グループ」I.O.Iの再結成を叶えた“功労者”が明らかに！チョンハ&チョン・ソミ、バラエティ出演へ | RBB TODAY

“伝説的グループ”I.O.I（アイオーアイ）の再結成を成し遂げた一番の功労者が明らかになった。

本日（5月3日）に放送されるSBSのバラエティ番組『ランニングマン』に、デビュー10周年を迎え、再結成を発表したガールズグループI.O.Iのチョンハとチョン・ソミがゲスト出演する。

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2016年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 101』を通じて誕生したI.O.Iは、活動終了から約9年ぶりとなる今年5月19日に3rdミニアルバム『I.O.I：LOOP』をリリースし、華々しい帰還を果たす。

（画像＝SBS）

レギュラー陣の温かい歓迎の中で登場した二人は、『Pick Me』や『Dream Girls』、『Very Very Very』など思い出のヒット曲メドレーを披露。現場の雰囲気を一瞬で圧倒した。

特に、各分野で個々に活躍していたメンバーたちが、再び一堂に会することになった“再結成の裏側”に注目が集まっている。チョンハは再結成の決定的なきっかけが自身にあることを明かし、9年の歳月を経て再結成を実現させた隠された秘話とは何なのか、期待が高まっている。

また、6年ぶりに『ランニングマン』に出演したチョンハとチョン・ソミは、さらに磨きのかかったバラエティセンスを披露。10年前にシンドロームを巻き起こした『Bang Bang』のダンスを完璧に再現し、センターを巡る激しい駆け引きを繰り広げる一方、チョンハのソロ曲『Gotta Go』では息の合ったパフォーマンスを披露し、本放送への期待感を高めた。

なお、二人が出演する『ランニングマン』は、5月3日午後6時10分に韓国SBSで放送される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

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