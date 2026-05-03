「詐欺の疑い」韓国事務所の日本人練習生に出国停止措置…デビュー直前に逃亡も“二重契約”判明 | RBB TODAY

アイドルグループのメンバーとしてデビューを控えていた日本人練習生が、突如として姿を消し、警察が捜査に乗り出した。

5月3日、韓国メディアによると、ソウル永登浦（ヨンドゥンポ）警察署は、アイドルグループの日本人練習生A氏に対し、詐欺の疑いで出国停止措置をとったことが明らかになった。

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A氏は男性6人組アイドルグループのメンバーとしてデビューを目前にしていた2025年12月、「信頼関係が崩壊した」という言葉だけを残して、突如連絡が途絶えた。

その後、同グループはA氏を除いた5人でデビューしたが、A氏が別の芸能事務所とすでに“二重契約”を結んでいた状態にあったことが後になって判明し、所属事務所が法的対応に踏み切った。

（写真＝Pixabay）

事務所側は、「A氏が以前契約していた事務所でも、突然連絡を絶って失踪していたことが確認された」として、「韓国の事務所と契約して多額の投資を受けた後、活動を開始する時期になると、日本へ逃げるという行為を繰り返してきた」と主張。A氏を詐欺の疑いで警察に告訴した。

事務所側は、A氏をデビューさせるために、トレーニング費用、楽曲・振付制作費、レコーディング費用、ミュージックビデオ撮影費用、食費、寮の家賃など、過去4カ月の間、5743万ウォン（約610万円）を費やしたと明らかにしている。

警察はA氏が現在も韓国に滞在中だとみて、居場所の把握を急いでいる。

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