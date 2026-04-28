NHKスペシャル、14歳のバイオリニスト・HIMARIの1年に密着！神童から“歴史に名を刻む音楽家”へ | RBB TODAY

5月3日放送のNHKスペシャルでは、世界で活躍する14歳のバイオリニスト・HIMARIの1年に密着する「バイオリニスト HIMARI 14歳、その響きの先に」を放送する。番組の語りは坂本美雨が担当する。

世界最高峰の音楽学校にわずか10歳で合格し、世界の名だたる楽団と共演するなど、世界がその才能に熱い視線を送る14歳のバイオリニストHIMARI。番組では、彼女のデビューイヤー1年に密着。特別に取材が許可された学校内で繰り広げられる独創的な授業の様子やコンサートの舞台裏などを存分に届ける。

（C）NHK

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HIMARIの魅力は卓越したテクニックだけでなく、「往年の巨匠」を彷彿とさせるとさえ言われる深い音色だ。2歳からバイオリンに親しみ、国内外の数々のコンクールで最高位を獲得。10歳という異例の若さで、世界最高峰の音楽学校・カーティス音楽院への入学を許可された。これまでほとんど取材を受け入れてこなかったカーティス音楽院が、HIMARIの成長を記録するためならと特別に取材に協力。学校内で繰り広げられる独創的な授業の様子やコンサートの舞台裏が映し出される。

共演相手も豪華だ。アメリカ5大オーケストラの一つであるフィラデルフィア管弦楽団、世界最高峰のベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、名門スイス・ロマンド管弦楽団と次々に舞台を共にした。なかでもベルリン・フィルとの共演では、コンサートマスターをして「私だったらこの曲を弾きたくはない」と語らしめるほどの難曲を自ら選曲し、その胆力を世界に示した。

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指導教官のアイダ・カヴァフィアンは、26歳でカーネギーホールデビューを果たした室内楽の名手。すでにテクニックは「完璧」と賞されるHIMARIに、その先の表現を独創的な授業で伝える。「神童から偉大な音楽家になることは並大抵のことではない」と語るアイダ。“歴史に名を刻む音楽家”という高みを目指す日々に密着した。

番組は、5月3日（日）午後9時から9時49分 NHK総合で放送。