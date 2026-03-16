エリマリ姉妹、艶肌際立つピンクレース姿＆キュートなバニーガールに！1st写真集の表紙と裏表紙が公開 | RBB TODAY

25日に発売されるエリマリ姉妹（Erika、百瀬まりな）の1st写真集『fericire』（講談社）より、表紙と裏表紙のカットが公開された。

（裏表紙）1st写真集『fericire』撮影：菊地泰久／（講談社）

表紙はピンクのレースに包まれた柔らかな表情と艶肌が印象的な一枚、裏表紙は花火が打ち上がる夜景にふさわしいキュートなバニーガール姿となっている。ロケ地は、ベトナム最大級のリゾート地であり「最後の秘境」とも呼ばれるフーコック島。身も心も解放的な状態のなか、艶やかなTバックランジェリー姿や開放感あふれるプールで無邪気に戯れる姿を撮影した。本当の姉妹だからこそなせるポージングと表現力を最大限に捉えている。

同作では、これまでの撮影では見せたことのない大胆なカットにも挑戦している。ヌーディーショットや、この写真集のために仕上げた美尻を存分に披露した。エリマリ姉妹自らアイデアを出し合い、スタッフと試行錯誤を繰り返しながら、「本当の姉妹だからこそ表現できる世界観」を追求したという。エキゾチックな顔立ちと抜群のスタイル、そして姉妹の絆が織りなす魅力が詰まった一冊だ。

また、4月22日にはメイキングDVDが大ボリュームで収録された豪華版も発売予定となっている。さらに、3月26日発売の『FRIDAY』（講談社）では、同作のオール未公開カットが10ページにわたり掲載される。