5歳下イケメン歌手と結婚のキム・ヨナ、夫が明かした“夜食デビュー”「初めはなぜ食べるのかと…」 | RBB TODAY

元フィギュアスケート選手のキム・ヨナと夫で歌手のコ・ウリムの冷蔵庫の公開が予告され、注目を集めている。

去る5月3日、韓国で放送されたJTBC『冷蔵庫をよろしく』には、俳優イ・ジョンヒョクとコ・スがゲスト出演した。

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そして、番組の最後には、「女王と暮らす男」特集として、コ・ウリムと歌手カンナムの出演が予告された。キム・ヨナの冷蔵庫が公開されると、MCは「ラーメンもあるし、何でもあるね」と、意外にも親近感のわく中身に驚きを隠せなかった。

コ・ウリムは、「僕たちは結構落ち着いた方だ。妻に『今日は何が食べたいですか？』と聞く」と結婚生活を明かし、「僕が食べることが大好きなので“モグモグ博士”と呼ばれている。ヨナさんが『博士、今日はどこで注文すべきですか？』と聞いてくる」と話し、笑いを誘った。

（写真＝JTBC）2枚目：左からキム・ヨナ、コ・ウリム

何より目を引いたのは、キム・ヨナの“夜食デビュー”の裏話だ。コ・ウリムは、「ヨナさんはもともと夜食という概念がよくわかっていなかった」として、「僕が夜食の世界に引き込んだのだ。一緒に食べると、『だから皆夜食を食べるのね』と言っていた」と伝えた。

徹底した自己管理で“フィギュア女王”としてのイメージを守ってきたキム・ヨナの意外な日常。「フィギュアの女王も夜食の前では普通の人になる」という反応とともに、冷蔵庫の中身について、何が語られるか、好奇心を刺激している。

（記事提供＝OSEN）

◇キム・ヨナ プロフィール

1990年9月5日生まれ。韓国・京畿道出身。身長164cm。元フィギュアスケート選手。2010年バンクーバー五輪金メダル、2014年ソチ五輪銀メダル、2009年と2013年の世界選手権優勝など、輝かしい成績を残し、韓国では“フィギュア女王”と呼ばれる。2014年2月に引退。引退後も高い人気を誇り、数多い人気女優を押さえてCM女王として君臨している。フィギュアスケート選手の強化・育成活動を続けており、ボランティア活動や寄付活動にも積極的だ。2022年10月、「Forestella」のメンバーであるコ・ウリムと結婚した。

◇コ・ウリム プロフィール

1995年7月10日生まれ。ソウル大学出身の声楽家で、4人組ボーカルグループ「Forestella」のメンバー。同グループは韓国JTBCのオーディション番組『ファントム・シンガー2』で優勝した。コ・ウリムは低音ボイスで多くの女性ファンを持つ人物。2022年7月、同年10月に“フィギュア女王”キム・ヨナと結婚することを電撃発表し、大きな話題となった。兵役のため2023年11月20日に入隊し、2025年5月19日に除隊した。

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