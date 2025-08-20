似鳥沙也加、レトロ銭湯で魅せるグラマラスボディ！オール水着マガジン『ENTAME 36℃』創刊号表紙を飾る | RBB TODAY

28日、「あのコの体温を届ける」をコンセプトにしたオール水着・グラビアマガジン『ENTAME 36℃』（徳間書店）を創刊される。

『ENTAME 36℃』特別版表４（似鳥沙也加／撮影：加藤アラタ）

創刊号の表紙・巻頭には、「電子書籍Award2025」で前人未到の3年連続受賞を果たした“デジタル写真集の女王”似鳥沙也加が飾る。表紙はレトロな銭湯を舞台に撮影され、水の中から出てきた金魚姫のような印象的な1枚で、似鳥のナチュラルな魅力を捉えた。グラビアでは、雑誌のコンセプトである“体温の伝わるグラビア”を体現。本人が好きと語った“ちょっと変わった形をしている変形水着”を着用している。

『ENTAME 36℃』特別版表紙（福井梨莉華／撮影：佐藤佑一）

同誌はネット限定で発売される「特別版」も刊行する。特別版の表紙には福井梨莉華が登場。10月29日には『1st写真集（仮）』（講談社）の発売が決定している。雨のプールを舞台に、弾ける笑顔はもちろん、普段はあまり見せないしっとりとした大人の姿も披露している。

『ENTAME 36℃』通常版表４（福井梨莉華／撮影：佐藤佑一）

また、バスケとダンスを掛け合わせた動画で一躍人気者となった“すみぽん”こと高倉葵、『佐久間宣行のNOBROCK TV』で見せたピュアなリアクションで瞬く間に時の人となった森脇梨々夏、身長148cmのミニマムボディで話題を集めるアイドルグループ・#Mooove!の姫野ひなの、高校在学中に下着の企業案件を受けて退学処分になるも、圧倒的なビジュアルによってグラビアで大活躍中のちーまきが登場する。

6人ともに、ロングインタビューや、熱があるもの（好きなもの）について聞いた36問36答も収録。初出し情報も満載のテキストも、グラビアと同時に楽しめる内容となっている。