aespa・カリナと“スピード破局”で話題に…俳優イ・ジェウク、5月18日に入隊確定 | RBB TODAY

俳優イ・ジェウクが、軍服務を開始する。

5月4日、所属事務所ログスタジオ側は「イ・ジェウクが来る18日、陸軍現役として入隊する。同日、訓練所に入所し、国防の義務を果たす予定だ」と明らかにした。

【写真】カリナとイ・ジェウク、1カ月で破局

イ・ジェウクは、当日訓練所に入所して基礎軍事訓練を受けた後、服務を続ける予定だ。当日は混乱を避けるため、別途イベントは行わず、非公開で静かに入隊する。

入隊後も、出演作の公開は予定通り進められる。すでに撮影を終えたENAドラマ『ドクター・ソムボーイ』（原題）は、6月に韓国での公開を控えている。また、Netflixドラマ『おいしいバイト』（原題）も2026年下半期に韓国で公開される予定だ。

（写真＝ログスタジオ）イ・ジェウク

なお、1998年生まれのイ・ジェウクは、2018年にドラマ『アルハンブラ宮殿の思い出』でデビュー。その後、ドラマ『恋愛ワードを入力してください～Search WWW～』『偶然見つけたハル』『還魂』などに出演し、名を馳せた。

◇イ・ジェウク プロフィール

1998年5月10日生まれ。韓国・ソウル出身。身長187cm。2018年放送のドラマ『アルハンブラ宮殿の思い出』でデビュー。代表作に『偶然見つけたハル』『もうすぐ死にます』『還魂』などがある。2024年2月28日からは、自身がメインキャストを務めるDisney+オリジナルシリーズ『ロイヤルローダー』が配信され、韓国で最も勢いのある若手俳優の一人として注目されている。プライベートでは2024年2月27日にaespa・カリナとの交際を認めるも、わずか5週間後の4月2日に破局した。

■【写真】イ・ジェウク、共演女優との“顔の大きさ”の差が話題に

■イ・ジェウク新作の制作現場のブラックな環境が物議

■熱愛を認めて5週間…aespa・カリナと俳優イ・ジェウクが突然の破局