池本しおり、初挑戦のセクシーカットを多数収録した2nd写真集の表紙＆裏表紙が公開！ | RBB TODAY

26日に発売される、アイドルグループ「テラテラ」に所属する池本しおりの2nd写真集『ほんとのしおり。』（ワン・パブリッシング）の表紙と裏表紙が公開され、あわせて新たな先行カットも公開された。

撮影地はタイのリゾート地・パタヤ。「ミニグラ（ミニマムだけどグラマラス）」としてグラビア界でも知られる池本にとって、初挑戦となるセクシーなカットを多数収録。デビューから約5年が経過し、少し大人へと成長したありのままの姿を捉えた内容となっている。

（裏表紙）池本しおり2nd写真集『ほんとのしおり。』（C）LUCKMAN/ワン・パブリッシング

池本は「本当に今の自分がいっぱいだなっていうのが写真集を見た一番の感想で、素の表情の写真も結構入っていて、例えば海でSUPしたりとかワンちゃんと遊んでるところとか、素で笑ってる自然体の自分がたくさん写ってます。セクシーな衣装も多くて、黒のワンピース水着は後ろから見たらスケスケで、フィッティングで初めて見たときには、なんだこれは?と思いました(笑)。でも、セクシーだけどカッコ良さみたいなのもあって、普段のグラビアではあまり着ない衣装なのでぜひ見てほしいです。裏表紙の黄色いワンピースも、可愛いけどちょっとセクシーみたいな感じで、これもお気に入りの一着です!」とコメントを寄せている。

（先行カット）池本しおり2nd写真集『ほんとのしおり。』（C）LUCKMAN/ワン・パブリッシング

同作の発売記念イベントは、都内2か所での開催が決定。3月29日の11時30分からはタワーレコード新宿店にて、4月5日の12時からはHMV&BOOKS SHIBUYAにて実施される予定だ。会場限定のレアな特典チケットなども用意されている。