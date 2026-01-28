エリマリ姉妹、ランジェリー姿でエキゾチックな美貌披露！ベトナム撮影の1st写真集が発売決定 | RBB TODAY

3月25日、姉のErikaと妹の百瀬まりなによる2人組ユニット・エリマリ姉妹の1st写真集（講談社）が発売される。

撮影はベトナム最大級のリゾート地・フーコック島で行われた。「最後の秘境」と呼ばれるロケーションのもと、ランジェリー姿や開放感あふれるプールで無邪気に過ごす様子などを撮影。実の姉妹ならではの息の合ったポージングを披露している。

撮影：菊地泰久／（講談社）

同作では、これまでの活動では見せたことのない大胆なカットにも挑戦。この一冊のために仕上げたボディラインや、姉妹の絆が織りなす世界観を追求し、スタッフと試行錯誤を重ねて作り上げられた。2人の成熟した魅力とエキゾチックな美貌が詰まった一冊となっている。

撮影：菊地泰久／（講談社）

撮影：菊地泰久／（講談社）

4月22日には、大ボリュームのメイキングDVDを収録した豪華版も発売予定。また、1月29日発売の『FRIDAY』表紙・巻頭では、メイキング動画付きで先行カットが公開されている。

同作の発売決定にあたり、エリマリ姉妹は「6年ぶりの復活から約1年間の活動を通して、目標にしていた1st写真集がついに発売決定しました。こうして姉妹で写真集が出せるのは、ずっと変わらず応援してくださったみなさんのおかげです。本当にありがとうございます！衣装選びから、表情、雰囲気ひとつひとつにこだわり、『どうしたら見てくれるみんなに喜んでもらえるか』をたくさん考えながら作り上げました。エリマリならではの、『キュート＆セクシー』が存分に盛り込めたかと思います。初挑戦となるキラーカットには少し緊張しましたが、とってもオープンな気持ちで撮影できました。私たち姉妹にしか表現できない世界観、そして私たちの成長を感じてもらえたら嬉しいです！」とコメントしている。

撮影：菊地泰久／（講談社）

Erikaは東京都出身でルーマニアと日本のハーフ。84万人のフォロワーを抱えるTikTokを中心にインフルエンサー、モデルとして活躍中。百瀬まりなは東京都出身で、インフルエンサー、モデル、ランジェリーのプロデュースなどマルチに活動し、SNSの総フォロワー数は100万人を超えている。