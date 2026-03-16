のん、パリでの思い出ショット公開！“大人カジュアル”な装いにファン絶賛 | RBB TODAY

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のん、パリでの思い出ショット公開！“大人カジュアル”な装いにファン絶賛

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のん（写真はのんの公式ブログから）
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　俳優・アーティストののんが16日までに、アメーバオフィシャルブログを更新。フランス・パリでの思い出写真を公開した。

　5日に更新したブログでは、パリ中心部にある美術館「ブルス・ドゥ・コメルス（ピノー・コレクション）」を訪れたことを報告していたのん。ベージュのコートにワイドデニムを合わせた大人カジュアルな装いで、歴史ある建築物の前で佇むのんの姿や、自然体の表情を見せながら美術館内部の壮麗な階段や、円形の展示空間、天井のドーム装飾など館内を巡る姿などを公開していた。


のん（写真はのんの公式ブログから）

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　14日、「カット」と題してブログを更新したのんは、「パリの思い出」と切り出し、「どこもかしこも、夢の中にいるような気分になる建造物たち。映画のワンシーンを切り取った瞬間を何度も目にした。また行きたい」と、パリの街並みへの思いをつづった。

　淡いベージュのカーディガンに白シャツを合わせ、ゆったりとしたベージュのオーバーサイズコートにデニムを合わせたシンプルながら洗練されたコーディネートで、石畳の街並みやクラシカルな建物を背景に佇む姿や、窓辺から街を見下ろす横顔ショット、街角を歩く姿など、まるで映画のワンシーンのような雰囲気漂う写真を複数枚公開した。


のん（写真はのんの公式ブログから）

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　さらに、パリのカフェでデザートを楽しむ様子や、モンマルトルの丘から見渡す街並み、歴史ある建造物の写真なども公開され、旅の思い出が詰まった内容となっている。


のん（写真はのんの公式ブログから）

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のん（写真はのんの公式ブログから）

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　この投稿にファンから「めちゃくちゃ絵になる」「なんて映画？って写真」「いっそ、のん監督が本当に映画のワンシーンにしてしまったら？」「ほんと映画の中の世界にでも入り込んだような♪」「パリ素敵」「ケーキ美味しそう」などの声が寄せられている。


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