のん、パリでの思い出ショット公開！“大人カジュアル”な装いにファン絶賛 | RBB TODAY

俳優・アーティストののんが16日までに、アメーバオフィシャルブログを更新。フランス・パリでの思い出写真を公開した。

5日に更新したブログでは、パリ中心部にある美術館「ブルス・ドゥ・コメルス（ピノー・コレクション）」を訪れたことを報告していたのん。ベージュのコートにワイドデニムを合わせた大人カジュアルな装いで、歴史ある建築物の前で佇むのんの姿や、自然体の表情を見せながら美術館内部の壮麗な階段や、円形の展示空間、天井のドーム装飾など館内を巡る姿などを公開していた。



のん（写真はのんの公式ブログから）



のん（写真はのんの公式ブログから）

14日、「カット」と題してブログを更新したのんは、「パリの思い出」と切り出し、「どこもかしこも、夢の中にいるような気分になる建造物たち。映画のワンシーンを切り取った瞬間を何度も目にした。また行きたい」と、パリの街並みへの思いをつづった。

淡いベージュのカーディガンに白シャツを合わせ、ゆったりとしたベージュのオーバーサイズコートにデニムを合わせたシンプルながら洗練されたコーディネートで、石畳の街並みやクラシカルな建物を背景に佇む姿や、窓辺から街を見下ろす横顔ショット、街角を歩く姿など、まるで映画のワンシーンのような雰囲気漂う写真を複数枚公開した。



のん（写真はのんの公式ブログから）



のん（写真はのんの公式ブログから）

さらに、パリのカフェでデザートを楽しむ様子や、モンマルトルの丘から見渡す街並み、歴史ある建造物の写真なども公開され、旅の思い出が詰まった内容となっている。



のん（写真はのんの公式ブログから）



のん（写真はのんの公式ブログから）



のん（写真はのんの公式ブログから）



のん（写真はのんの公式ブログから）

この投稿にファンから「めちゃくちゃ絵になる」「なんて映画？って写真」「いっそ、のん監督が本当に映画のワンシーンにしてしまったら？」「ほんと映画の中の世界にでも入り込んだような♪」「パリ素敵」「ケーキ美味しそう」などの声が寄せられている。