おばたのお兄さん、妻・山崎夕貴アナの実家岡山へ帰省！長男との密着3ショット公開 | RBB TODAY

お笑い芸人・おばたのお兄さんが18日、アメーバオフィシャルブログを更新。妻でフジテレビの山崎夕貴アナウンサーの実家がある岡山へ家族で帰省したことを報告するとともに、仲睦まじい家族3ショットを公開した。

この日、「妻の実家、岡山へ！」と題してブログを更新したおばた。「先日、妻の実家の岡山へ帰省しました！」と明かし、お正月に帰省できなかったため、この時期に訪れたと報告した。



画像はおばたのお兄さんアメーバオフィシャルブログより

黒のキャップにダウンジャケット姿のおばたと、ブラウンのハットにベージュのアウターを合わせた妻が白のスウェットを着た息子を抱きかかえた家族密着3ショットや、岡山・茶屋町駅の看板前でポーズを決める3ショットなど、仲睦まじい家族の雰囲気が伝わる姿を公開した。

長男は現在2歳6ヶ月。「割と弱めですが、イヤイヤ期はちゃんとあって」と成長ぶりを明かしつつ、「新幹線3時間半の乗車は、正直かなり不安でした」と本音も。それでも、「なんとかかんとかなりました！！」と安堵の様子をつづった。

帰省の詳細はYouTubeにまとめているほか、岡山を訪れるたびに思い出すという“結婚の挨拶の日”のエピソードはラジオで語っていることも告知した。最後には新潟への帰省予定も明かし、「ではでは！」とブログを締めくくった。

この投稿にファンから「お互いの実家へ帰省する時に愛する人の軌跡を見られるのは楽しいですよね」「孫に会えて祖父母も楽しかったでしょうね」「ゆっくり帰れたら一番いいんでしょうけど…二人ともお忙しい中お疲れ様です」「新潟編も楽しみ」「とても親近感が有り、これからもご夫婦を応援してます」などの声が寄せられている。

おばたと山崎アナは2018年3月に結婚を発表。2023年8月には第1子となる長男が誕生した。