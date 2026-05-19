土屋太鳳が車折神社の三船祭に参加！紺の着物姿で扇流しを披露 | RBB TODAY

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土屋太鳳が車折神社の三船祭に参加！紺の着物姿で扇流しを披露

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土屋太鳳【撮影：小宮山あきの】
  • 土屋太鳳【撮影：小宮山あきの】

　18日、俳優の土屋太鳳が自身の公式インスタグラムを更新。17日に車折神社で行われた三船祭に参加した際の様子を公開した。

　土屋が参加したのは、京都の嵐山にある車折神社の三船祭。車折神社は平安時代末期の1189年に創建され、境内末社に芸能神社があることから、数多くの芸能人が訪れることでも知られている。三船祭は毎年5月の第三日曜に行われ、嵐山の大堰川で平安時代の舟遊びが再現される。今年は芸能文化振興会の大使として、土屋が舟遊びの扇流しを行った。

　紺と白の着物姿の土屋は、車折神社の境内で撮影した写真をアップ。着用した着物について「帯にも帯留めにもお扇子にも車折神社の社紋が美しく輝いていた」と明かしており、「社紋が自分を包んでくださるという経験は一生にそうそう経験出来ることではないので本当に緊張したのですが、着付けが進むほど、心にも身体にもパワーが注がれるような感覚になりました」と感動した気持ちを綴った。

　昨年大使として扇流しを行ったのは観月ありさ。土屋は観月から大使を引き継いだことを「ちょうど10年前、女優と続けていけるか心配だった頃に共演させていただきあたたかく接してくださった 観月ありさ さんから受け継がせていただいたことに、嬉しいご縁と感謝を感じております…！」と言及している。

　また土屋は「この着付けが本当にお上手で…！！！暑くても動いても本当に楽だったんです！」と着付けについても言及している。三船祭が行われた17日の京都の最高気温は31度を超えていたが、着付けのおかげで暑さにも負けずに扇流しを行うことができたそう。

　この投稿にファンからは「気温が３０度もあったことを全く感じさせない涼やかな出立ち」「太鳳ちゃんはお着物も本当によく似合いますね」といったコメントが寄せられている。

※土屋太鳳の投稿


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