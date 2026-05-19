神木隆之介がハッピーバースデーの面白サングラス姿で33歳の誕生日を報告！ | RBB TODAY

19日、俳優の神木隆之介が自身のXを更新。「HAPPYBIRTHDAY」という文字がデザインされた面白サングラス姿で、33歳の誕生日を迎えたことを報告した。

神木はまず「ハライチの澤部さん、いつもお世話になってる荘口さん(フリーアナウンサー荘口彰久）、Mrs. GREEN APPLEのりょーちゃん、お誕生日おめでとう御座いますっ！！」と、同じく19日に誕生日を迎えた有名人をお祝い。「良い1日、そして良い一年になる事を心から願っております！」と述べた後で「私事ですが今日33歳になりまして今後も変わらず頑張っていきたいなと思うのでよろしくお願いします。」と自身の誕生日に言及した。

この投稿にファンからは「澤部さん、荘口さん、涼架さんふくめ神木くん！お誕生日おめでとうございます！！」「33歳の今年もどこまでもついていきますよ！」「おじいちゃんになってもたくさん演技してる姿を見たいので、健康第一で楽しく過ごしてください」といったコメントが寄せられている。

※神木隆之介の投稿