「まっちゃんに追い風」高須院長、松本人志起用の高須クリニックCM第3弾を匂わせ | RBB TODAY

「まっちゃんに追い風」高須院長、松本人志起用の高須クリニックCM第3弾を匂わせ

ダウンタウン・松本人志【写真：鶴見菜美子】
　美容外科クリニック・高須クリニックの高須克弥院長が3月12日にXを更新し、お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志を起用したCMの第3弾の存在を示唆した。

　高須クリニックは、3月1日放送の「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで」（日本テレビ系）で、2024年1月から芸能活動を休止して以来、地上波での活動再開はかなっていない松本を起用したCMを放送。

　高須クリニックのCMでおなじみのヘリコプター内に、ヒゲ、メガネ、長髪のカツラをつけた松本が登場した。

　また、8日放送の同番組ではCM第2弾を放映。見た目こそそのままだった一方、正面を向く位置が前週と微妙に異なるという変化が見られた。

　一方、高須院長は12日に自身のXで、前日放送の「水曜日のダウンタウン」（TBS系）の過去VTRのワイプに松本が映っているというニュースを引用し、「まっちゃんに追い風が吹き始めたようだ」とコメントした。

　また、「『ガキの使いやあらへんで！！』提供高須クリニックCM第3弾に期待してね」と、松本起用のCM第3弾も放送予定であることを示唆していた。


※高須院長が松本人志起用CM第3弾を示唆


高須克弥氏、ダウンタウン・松本人志起用CMを制作も「謎のクレームでプロジェクトが止まっている」 | RBB TODAY
画像
ダウンタウン・松本人志起用CMが謎のクレームで停止し、高須氏が現状や不満を語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/24/244368.html続きを読む »

高須克弥氏、松本人志起用CMの放送予定を告知「諸問題クリアーなう」「3月からオンエア」 | RBB TODAY
画像
高須氏は3月から松本人志起用のCMを放送予定と発表し、問題が解決したと告知した。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/26/244459.html続きを読む »

《福田マリ》

