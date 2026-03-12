「まっちゃんに追い風」高須院長、松本人志起用の高須クリニックCM第3弾を匂わせ | RBB TODAY

美容外科クリニック・高須クリニックの高須克弥院長が3月12日にXを更新し、お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志を起用したCMの第3弾の存在を示唆した。

高須クリニックは、3月1日放送の「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで」（日本テレビ系）で、2024年1月から芸能活動を休止して以来、地上波での活動再開はかなっていない松本を起用したCMを放送。

高須クリニックのCMでおなじみのヘリコプター内に、ヒゲ、メガネ、長髪のカツラをつけた松本が登場した。

また、8日放送の同番組ではCM第2弾を放映。見た目こそそのままだった一方、正面を向く位置が前週と微妙に異なるという変化が見られた。

一方、高須院長は12日に自身のXで、前日放送の「水曜日のダウンタウン」（TBS系）の過去VTRのワイプに松本が映っているというニュースを引用し、「まっちゃんに追い風が吹き始めたようだ」とコメントした。

また、「『ガキの使いやあらへんで！！』提供高須クリニックCM第3弾に期待してね」と、松本起用のCM第3弾も放送予定であることを示唆していた。



※高須院長が松本人志起用CM第3弾を示唆

