ピョ・ウンジ、ミニスカ×ニーハイブーツで抜群のスタイル披露 | RBB TODAY

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ピョ・ウンジ、ミニスカ×ニーハイブーツで抜群のスタイル披露

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ピョ・ウンジ（写真は本人のインスタグラムから）※所属事務所に許諾をもらってます
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　韓国グラビアアイドル・インフルエンサーとして知られるピョ・ウンジが、自身のInstagramでミニスカ×ニーハイブーツで抜群のスタイルを披露した。

　ピョ・ウンジは韓国出身で、SNSの総フォロアー数は330万人を超える。韓国・ソウルにあるセレクトショップの前で撮影された写真には、ショート丈のニットにスリットの入ったミニスカートというセクシーな服装で微笑む彼女が写っている。おへそと太ももが大胆に露出されており、抜群のスタイルを余すところなく表現。彼女の美しさに1.1万以上の「いいね！」が付いており、絶賛のコメントが多く寄せられた。

ミニスカ×ニーハイブーツのピョ・ウンジ


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《和光福》
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