ピョ・ウンジ、ミニスカ×ニーハイブーツで抜群のスタイル披露 | RBB TODAY

韓国グラビアアイドル・インフルエンサーとして知られるピョ・ウンジが、自身のInstagramでミニスカ×ニーハイブーツで抜群のスタイルを披露した。
ピョ・ウンジは韓国出身で、SNSの総フォロアー数は330万人を超える。韓国・ソウルにあるセレクトショップの前で撮影された写真には、ショート丈のニットにスリットの入ったミニスカートというセクシーな服装で微笑む彼女が写っている。おへそと太ももが大胆に露出されており、抜群のスタイルを余すところなく表現。彼女の美しさに1.1万以上の「いいね！」が付いており、絶賛のコメントが多く寄せられた。
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(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
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ピョ・ウンジ、水兵風ランジェリー姿を披露！マリンコスでファン魅了 | RBB TODAY
韓国のグラビアアイドル・ピョウンジが、インスタグラムで水兵風のマリンテイストランジェリーショットを公開。水色と白で統一した爽やかでセクシーなビジュアルが特徴。航海をテーマにした世界観を表現し、国内外から好反応を得ている。
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“韓国グラドル”ピョ・ウンジ、ホテルのコンシェルジュに！胸元が開いたセクシーコスプレ動画を披露 | RBB TODAY
韓国モデルのピョ・ウンジが10月の新コンセプト動画を公開し、セクシーな制服姿やメイキング映像をファンに披露した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/15/238137.html続きを読む »