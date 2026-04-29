ピョ・ウンジ、ミニスカ×ニーハイブーツで抜群のスタイル披露 | RBB TODAY

韓国グラビアアイドル・インフルエンサーとして知られるピョ・ウンジが、自身のInstagramでミニスカ×ニーハイブーツで抜群のスタイルを披露した。

ピョ・ウンジは韓国出身で、SNSの総フォロアー数は330万人を超える。韓国・ソウルにあるセレクトショップの前で撮影された写真には、ショート丈のニットにスリットの入ったミニスカートというセクシーな服装で微笑む彼女が写っている。おへそと太ももが大胆に露出されており、抜群のスタイルを余すところなく表現。彼女の美しさに1.1万以上の「いいね！」が付いており、絶賛のコメントが多く寄せられた。

※ミニスカ×ニーハイブーツのピョ・ウンジ