「声出して笑った」「アイデアに感服」松本人志起用の高須クリニックテレビCMが放送開始！ | RBB TODAY

「声出して笑った」「アイデアに感服」松本人志起用の高須クリニックテレビCMが放送開始！

ダウンタウン・松本人志【写真：鶴見菜美子】
　高須クリニック院長・高須克弥氏が1日と2日、自身の公式Xを更新。ダウンタウン・松本人志が出演する新テレビCMが放送されたことを受け、ネット上で話題となっている。

　松本を起用した今回のCMについて、高須氏は2月23日の投稿で「謎のクレームでプロジェクトが止まっている」と明かしていた。しかし、2月25日には「まっちゃんのCMオンエアを阻んでいた諸問題クリアーなう。3月からオンエアします」と事態の好転を報告。さらに「注意深いまっちゃんファンだけが、かっちゃんの企んだ素敵な仕掛けが見られます。見つけた人には良いことが起こります」と、映像に隠されたメッセージの存在も予告していた。

　そして3月1日、高須氏は「ガキの使いやあらへんで！！見てくれたかな？面白かったですか？ファンの皆さんの感想聞きたいです。なう。」とポスト。同番組内でCMが無事にオンエアされたことを明かし、視聴者の反応を求めた。CMでは、パイロットになった高須氏がドバイ上空をヘリコプターで飛び、外国人と会議をする様子が映し出された。さらに、会議室には数秒だけ黒髪メガネ姿に変装した松本の姿も映っていた。

　翌2日には、「遅くまで起きて見てくれてありがとうございます」とファンへ感謝を述べつつ、「まっちゃんは存在するだけで笑いの世界に連れて行ってくれる天才です」と松本の才能を絶賛。「ガキの使いに戻ってほしいです」と番組復帰を切望し、最後には「かっちゃんのCMの2弾を出していいですか？皆さんの感想を聞きたいです」とつづった。

　この投稿には、「まっちゃん、めっちゃカメラ目線笑」「声出して笑った」「一瞬なのにめちゃくちゃおもろい」「アイデアに感服」などのコメントが寄せられている。

高須克弥氏、ダウンタウン・松本人志起用CMを制作も「謎のクレームでプロジェクトが止まっている」 | RBB TODAY
ダウンタウン・松本人志起用CMが謎のクレームで停止し、高須氏が現状や不満を語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/24/244368.html続きを読む »

高須克弥医院長、19年間で500回以上の整形告白にスタジオ驚愕！ | RBB TODAY
　14日放送の『もしかしてズレてる？』（フジテレビ）に「高須クリニック」の高須克弥医院長が出演。これまでに行った自身への整形回数とその総額を明かした。
https://www.rbbtoday.com/article/2017/08/15/153869.html?utm_source=rbbtoday.com&utm_medium=article&utm_content=linkcard_3WURL7XF続きを読む »

《アルファ村上》

