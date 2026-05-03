メンバーも引き気味だった相手と…韓国歌姫、心配の声多数も挙式「無事に終えられた」 | RBB TODAY

男女グループ・コヨーテのシンジが、歌手ムンウォンとの結婚式を終え、ファンと知人に感謝の意を表した。

5月3日、シンジは自身のSNSを通じて、結婚式の雰囲気を収めた写真とともに、長文のメッセージを投稿した。

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公開された写真のなかで、シンジは華やかな花で飾られた階段の上で純白のウェディングドレスを身にまとい、夫のムンウォンと優しく見つめ合いながら、映画のワンシーンのような雰囲気を醸し出した。

また別の写真では、華やかなピンクドレスと端正なタキシード姿で並び、幸せな笑みを浮かべる2人の姿が収められている。

シンジは、投稿を通じて、「昨日、お忙しいなか、お時間を割いて出席していただき、心から祝福してくださった本当にたくさんのゲストの皆様、そして都合が悪く、参加は叶わなくとも、遠くからお祝いの気持ちを送ってくださった方々のおかげで、無事に結婚式を終えることができた」と感想を述べた。

（写真＝シンジInstagram）左からムンウォン、シンジ

（写真＝シンジInstagram）左からムンウォン、シンジ

続けて、「感謝はまた1人1人にお伝えするだろうが、まずは全体に向けてご挨拶する」と付け加えた。

2人の結婚式は、去る5月2日にソウル江南（カンナム）区駅三（ヨクサム）洞のラウムアートセンターで執り行われた。式には、家族や親戚、同僚や知人が参加し、非公開で行われた。

なお、シンジは、パーソナリティを務めていたラジオ番組『にこにこショー』（原題）にムンウォンがゲスト出演したことで交際に発展し、ついに夫婦となった。

◇シンジ プロフィール

1981年11月18日生まれ、本名イ・ジソン。高校生だった1998年12月に、3人組の音楽グループ「コヨーテ」のメンバーとしてデビュー。メインボーカルを務める紅一点。『純情』『出会い』『失恋』『Blue』などのヒット曲を通じて、韓国代表する女性ボーカリストの一人に。2008年7月にはソロデビューも果たした。2025年6月、7歳年下の歌手ムンウォンと結婚すると発表した。

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