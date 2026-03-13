マクドナルド、ハッピーセットに映画『ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』のおもちゃが登場！ | RBB TODAY

日本マクドナルドは、ハッピーセット「ドラえもん」を20日から期間限定で販売する。



(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2026

同商品は、2月27日より公開中の映画『ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の世界観をモチーフにした全6種類のおもちゃ。1983年に公開され、『映画ドラえもん』シリーズの代表作のひとつとして長く親しまれてきた『ドラえもん のび太の海底鬼岩城』をもとに、2026年版として新たに描かれた作品だ。



同作のカギとなる映画登場キャラクター「水中バギー」や、ひみつ道具の「オイシーン貝」「カメレオンぼうし」などをモチーフに、映画の舞台である海底の世界観に合わせた水遊びやお風呂遊びが楽しめるおもちゃを中心に、さまざまな仕掛けのおもちゃをラインアップした。



「くるっとカーブ!ドラえもん&バギー」は、ドラえもんの顔の向きを変えることで、バギーの進行方向が変わる仕組みのおもちゃだ。おもちゃの形や向きをよく観察し、「どちらに進むかな?」と考えながら遊ぶことで、図形・空間の認識を楽しく育む。



水の性質に触れて学べる「おさえてふしぎ?!オイシーン貝シャワー」は、水の流れ方が変わる仕組みを体験し、学ぶことができる。また、浮力で遊べる「めざせすいめん!ドラえもんとタケコプター」は、水に浮く・沈むといった違い(自然科学)を体験しながら、試して考える力を育む。

「みんなをたすけよう!ドラえもんのディスクすくい」では、海底で活躍するドラえもんやのび太たちの物語を想像しながら水遊びが楽しめる。