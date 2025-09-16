さんまは本当にピュア！飯島直子がさんまの口説き方語る | RBB TODAY

14日放送の『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）に明石家さんまが出演。女優の飯島直子が、さんま流「女性の口説き方」について明かした。

この日は「ニュースになった話&その続きを一挙公開SP」と題して放送。さんまの出演パートでは、娘のIMARUが中学生の頃、さんまに「飯島直子と結婚してくれない？」と言われたことが紹介され、IMARUは「だって実のお母さんが大竹しのぶだよ？義理のお母さんが飯島直子だよ？かっこいいじゃん！」と当時のエピソードを語った。

飯島はさんまについて「本当に純粋だから、ピュアなんですよね。昔『女にモテるためにはどうしたらいいんだ』ってさんまさんが、飲み屋さんで。『この歌歌ったら一発だよ』って私がすごくはまってる歌があったんですけど、さんまさんに教えたんですよ。そしたらあれから何十年、ずっとその歌を歌ってるんです」と、ピュアな一面を明かした。

番組MC・山崎育三郎から「何なんですか？その女性を口説く曲は？」と聞かれると、さんまは「もしも寂しいなら」と徳永英明の『僕のそばに』のフレーズを口ずさんだ。さらに「徳永さんの歌ですね、これは。ISSA（DA PUMP）が飯島とカラオケに行ったときに歌ったらしい。そうしたらグラッときたって。『あの歌歌ったらみんなグラッときちゃうよ』って（飯島が）言うのを聞いて、そこから練習して」と語った。