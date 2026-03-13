 木村拓哉、吉野家の新アンバサダーに就任！好みの牛丼の食べ方は「つゆだく」「七味もかけたい」 | RBB TODAY

木村拓哉、吉野家の新アンバサダーに就任！好みの牛丼の食べ方は「つゆだく」「七味もかけたい」

木村拓哉が出演する『吉野家』新CMキービジュアル
　木村拓哉が吉野家のブランドアンバサダーに就任し、新ブランドメッセージ「元気を、いただきますっ。」を掲げた新TVCM「オレと吉野家」篇、「オレと牛丼」篇が14日より順次放映される。

　1899年（明治32年）の創業から127年にわたり、牛丼の美味しさを追求してきた吉野家 。日々のチャレンジを続ける日本の人々へ元気を届けたいという思いから、長年表現者としてこだわり続け、日本中に元気を届けてきた木村にアンバサダー就任を依頼した。

　新TVCM「オレと吉野家」篇では、足早に入店した木村が従業員の挨拶に「こんにちは！」と応じ、牛丼を頬張るビジネスマンを見ながら「さてと・・・」と腕まくりをする姿が描かれる。メニューを眺めて笑みをこぼす様子が印象的だ。一方、「オレと牛丼」篇では、運ばれてきた牛丼に紅生姜を添え、「いただきますっ」と豪快にかきこむ 。熱々のとん汁と共に味わい、「やっぱり牛丼はコレに限ります！」と完食後、忘れかけた伝票を手にレジへ向かう、リアルな客としての姿が映し出されている。

　撮影は実際の店舗で行われ、木村は「空気・空間にまったく嘘がないし、後ろの景色など、CGの合成もいっさいないです」と明かした。席を探す視線や箸を取るタイミングなど、木村自身のアイデアが随所に活かされている。

　吉野家との思い出について、駆け出しの頃に通った渋谷の店舗を「腹減った時の駆け込み寺のような存在」と振り返る。また、テイクアウト時の温かさと安心感も記憶に残っているという 。好みの食べ方については「牛丼はつゆだくでお願いしたいですね」「本当だったら七味（唐辛子）もかけたかったです」とこだわりを語った。

　 CM特設サイトでは、TVCM本編のほかCM撮影の様子を収録したメイキング映像も公開されている。

※吉野家新CM「オレと吉野家」篇　30秒
※吉野家新CM「オレと吉野家」篇「オレと牛丼」篇　メイキングムービー


