溝端葵＆髙野真央、反響が大きかったグラビアを厳選して再録！『FRIDAY GOLD』表紙&巻頭に登場 | RBB TODAY

4月13日、グラビアムック『FRIDAY GOLD 2026 Spring』（講談社）が発売される。表紙と巻頭30ページには、昨年デビューし、メジャー誌のグラビアで活躍する溝端葵と髙野真央が飾る。

同誌は、2025年末から2026年2月までに『FRIDAY』で掲載されたグラビアから、読者の反響が大きかったものを厳選して再録したもの。特別付録として105分のメイキングDVDが付属される。

『FRIDAY GOLD 2026 Spring』©講談社

その他のラインナップには、志田音々、榎原依那、宮部のぞみ、大西亜玖璃、山岡雅弥&聖怜、大島璃乃、名前はまだない。、ちーまき、櫻井おとの、山田あい、小池里奈、エリマリ姉妹が名を連ねる 。なお、榎原依那、大西亜玖璃、名前はまだない。、櫻井おとの、小池里奈はDVD未収録となる。

同誌にはその他にも、仮面ライダーヒロイン出身女優や人気声優、注目のTikTokerなど、多彩な顔ぶれが登場する。