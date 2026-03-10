元乃木坂46・斉藤優里、飾らない魅力と大胆さが共存する最新グラビア公開！ | RBB TODAY

10日発売の週刊誌『FLASH』（光文社）最新号に、元乃木坂46で現在はトップライバーとして活動する斉藤優里が登場。誌面では、飾らない魅力と大人びた表情が印象的なグラビアを披露している。

斉藤優里(C)光文社/週刊FLASH 写真◎清田大介

また、FLASHデジタル写真集『急遽、ゆったんと四国を旅することになった』（光文社）が、各電子書店にて24日に発売される。

斉藤は東京都出身の32歳。2011年に乃木坂46の1期生オーディションに合格し、2012年にデビュー。2019年のグループ卒業後は、トップライバーとして活躍する傍ら、2025年に2nd写真集『とけちゃう』（tulle）を発売した。さらに、映画『あの場所へ』では、同作で初の主演を務めている。