芳根京子、関西弁トーク炸裂！『私がビーバーになる時』大阪舞台挨拶 | RBB TODAY

ディズニー&ピクサーの最新作『私がビーバーになる時』が3月13日に全国公開される。

公開まで1週間と迫った6日、主人公メイベル役の日本版声優でディズニー＆ピクサー作品初参加の芳根京子による、大阪での舞台挨拶付き特別試写会が実施された。

同作の日本版声優に決まった時の気持ちや家族、友人など周りの反響について聞かれた芳根は「オーディションを受けさせていただいたのですが、合否が出るまでドキドキしました。（マネージャーから役が）決まりましたと聞いたときは、やったー！もう、“嬉しい100％”みたいな感じだったのですが、」「次第に夢のディズニー＆ピクサーの主人公の声を務めさせてもらうというプレッシャーと緊張で、すごくドキドキふわふわした日々を過ごしました。また、決まった時にまず母に報告をしました。母が言うには、私は幼いころからから動物が好きで、とにかくあなたは動物になりたがっていて、パンダだったり、ネズミだったりとかそういう憧れをもっていたから、(同作のキャッチフレーズである)“今日から動物の世界の住人になります”夢が叶いましたね。おめでとう!と連絡がありました」と母親とのエピソードも教えてくれた。



先日LAで行われたワールドプレミアに参加した芳根は、ダニエル・チョン監督やプロデューサーのニコル・パラディス・グリンドルと話し、“メイベル役を引き受けてくれてありがとう”という言葉をいただいたとのこと。監督やプロデューサーと話をした時の感想について聞かれると「とにかくお祭りという感じで、めちゃくちゃ緊張していましたが、会場についたら雰囲気がアットホームでした。本当に楽しくて、夢のような場所でした」と振り返った。

なお芳根は、「高速道路の建設のために、おばあちゃんとの森を守ろうとするビーバーたちの奮闘物語なのですが、その奮闘の仕方が奇想天外で、なんでそうなるの？嘘でしょ？みたいなハチャメチャな作品になっています。驚きも笑いもたくさんあるそんな明るい作品というのが魅力の1つですし、何といっても、可愛さ!もふもふでキュートなキャラクター達というのは(同作を)観ていただいたら、もっと好きになると思います」と語った。

また「小手伸也さんが日本版声優を担当しているキング・ジョージの好きなセリフがあって、キング・ジョージがメイベルに“君を決して一人にしない”というセリフがあるんですけど、すごく好きです。メイベルはとても芯の強い女性なんですが、自分は不甲斐ない気持ちだって何もできない、落ち込んでいる時に支えてくれるのがキング・ジョージで、そのセリフには、この世界のどこかに必ずありのままの自分を受け入れてくれる人がいるよ。味方になってくれる人がいるよと言ってもらえているような感覚に私はなったので、このキング・ジョージの包み込むやさしさというものを皆さんに受け取ってほしいです」と好きなセリフについて語った。た。



同作についてたっぷりと語ったところで関西トークも。主演を務めた朝ドラの撮影で長期間大阪に滞在していたこともある芳根。会場には、質問が書かれたもふもふ生地のボードが入ったボックスが登場し、芳根自らボードを引いて質問に答えるコーナーが設けられた。まず1問目は、「難しかった関西弁」という質問に対し、「あったわ。あんなあんな、緑は緑(↘)やけど、黄緑は黄緑(→)なんはなんで？眼鏡は眼鏡(↘)やけど、伊達眼鏡は伊達眼鏡(→)なんはなんでなん？ルールがわからへん！仕組みがわからへん！…っていうのが難しかったわ(笑)」と疑問を言うと、共感を得て嬉しそうな様子だった。続いて、2問目、「関西で仰天したエピソード」については「関西の方って、エレベーター閉まるボタン押しすぎ！めっちゃ押す(笑)なんならまだ私まだ乗ってないのに押す！ってなるせっかちさん？が多いのかな」と話した。「あってます？(関西弁で話したのは)何年ぶりです」と関西弁のイントネーションを気にしながらも、質問に関西弁で答えてもらい、笑いの絶えない和やかな雰囲気となった。

最後にこれから映画を観る人へ「せっかくなんで関西弁でいかせてください！改めて大阪の皆さん、こんにちは！お邪魔してます。この作品は笑えて、泣けて、驚いて、ハチャメチャで、キュートな動物の世界に、きっと皆さんの心もモフモフになります。あとな、最後まさかの感動がありますので、ぜひ最後まで、楽しんで観ていただけたらと思います。めっちゃ楽しんでみてや～!たくさんの希望と明日の元気がめっちゃもらえる作品やで!!」とMCにレクチャーされながら、メッセージを贈り、イベントを締めくくった。