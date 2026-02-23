「福島第一原発事故」に命懸けで立ち向かった人々を描く......フジ3.11ドキュメンタリードラマ放送決定 | RBB TODAY

3月13日21時より、白洲迅、戸塚純貴、三浦貴大がトリプル主演を務める『3.11~東日本大震災15年 福島第一原発事故 命の戦い~』（フジテレビ）が放送される。

同作は15年前の2011年3月11日に起きた東日本大震災時の「福島第一原発事故」を題材にしたドキュメンタリードラマだ。事故発生から15年の年月を経て、自らの命も危険にさらされる中、刻一刻と制御不能に陥っていく原発に翻弄されながらも、懸命に闘い、葛藤し、あがき続けた人々の姿を描く。

同作は2025年3月に放送したドキュメンタリードラマ『1995~地下鉄サリン事件30年 救命現場の声~』のスタッフが手がけるシリーズ第2弾だ。前作は「地下鉄サリン事件」発生時に命を救うために奔走した医師や駅員の奮闘する姿を描き、大きな反響を呼んだ。実際の事件発生時の駅員の肉声を記録した無線音声というスクープ素材とドラマという手法を掛け合わせた作品として「ギャラクシー賞テレビ部門選奨」「民放連賞テレビ報道部門優秀賞」にも選出された。

2011年3月11日、東日本を襲った巨大地震と大津波。未曾有の大災害の影で福島第一原発は全電源を喪失し、そしてメルトダウン。翌12日には水素爆発を起こす。制御できなかった場合、東日本壊滅という最悪のシナリオが叫ばれる極限の状況下で、目の前にいる人を守るため、誰かを救うため、命をかけて奮闘した医師や自衛官たちがいた。そんな彼らへ独自取材を行い、ドキュメンタリードラマ化。知られざる決断、葛藤、苦悩。そこには知られているようで、実は我々の知らない命の物語が存在していた。

白洲迅（C）フジテレビ

白洲が演じるのは、原発から20数キロ離れた福島県の病院で働く脳神経外科の医師・渋谷鷹矢だ。続々と運ばれてくる泥だらけの患者。治療に追われる中、突如テレビが原発の爆発を報じる。避難地域が拡大していく中、病院は孤立していき、不安を抱えながらも200人もの患者を一斉に避難させる手段はなく、刻一刻と広がる避難エリアと共に、病院は籠城のような様相を呈していく。

白洲は2011年にデビュー以降、数々の話題作に出演し、2023年1月クール~2024年1月クールまで5クール連続で民放連続ドラマにレギュラー出演。2025年10月クールは『パパと親父のウチごはん』(テレビ朝日)、『今日もふたり、スキップで』(Lemino)、『すべての恋が終わるとしても』(ABC・テレビ朝日系)の3作品に出演。さらに2026年4月クールでは『余命3ヶ月のサレ夫』(テレビ朝日系)で主演が決まっている。

戸塚純貴（C）フジテレビ

戸塚が演じるのは、陸上自衛隊・第一輸送ヘリコプター群第104飛行隊の副操縦士・山岡義幸だ。高い放射線量を測定した上空で、恐怖と戦いながら決死の放水に挑んだパイロット。3号機の水素爆発から3日。暴走する原発を鎮めるために、自衛隊のヘリコプターが福島第一原発に向けて飛び立つ。その裏側には、我々の想像には及ばないほどの恐怖と戦う彼らの姿があった。

戸塚は、新春ドラマスペシャル『教場II』(2021年1月/フジテレビ系)や『だが、情熱はある』(2023年4月クール/日本テレビ系)、連続テレビ小説『虎に翼』(2024年/NHK)など多数のヒット作に出演。近年では『波うららかに、めおと日和』(2025年4月クール/フジテレビ系)、『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(2025年10月クール/フジテレビ系)や『良いこと悪いこと』(2025年10月クール/日本テレビ系)への出演が話題を呼んだ。

三浦貴大（C）フジテレビ

三浦が演じるのは、陸上自衛隊第103特殊武器防護隊・隊長の大倉達也だ。ヘリによる放水の2日後、地上からも放水を目指す部隊があった。日本各地の基地から集められた空港用化学消防車7台を使い水素爆発の後が生々しい建屋の目前まで近づき、線量計の音が鳴り響く中、決死の放水作業にあたる。先発隊として現場に向かった部下がけがをしてしまったことで、自らが最前線で指揮を取ることを決意する。

三浦は、映画『RAILWAYS 49歳で電車の運転士になった男の物語』で俳優デビューし、この作品での演技が高く評価され、「第34回日本アカデミー賞新人俳優賞」および「第35回報知映画新人賞」を受賞。その後も『エルピス-希望、あるいは災い-』(2022年10月クール/カンテレ・フジテレビ系)や映画『国宝』(2025年/東宝)などの人気作に出演。また、連続テレビ小説『風、薫る』(2026年/NHK)への出演も決まっている。

東日本大震災から15年、薄れゆく記憶の中で、原発事故に翻弄された人々を描く同作。そして、初めて世に出る秘話。大きな不条理の中、日々の生活を奪われ、苦しみ、もがきながらも、必死に前へ進んだ人々の真実を描く『3.11~東日本大震災15年 福島第一原発事故 命の戦い~』をお見逃しなく。

白洲は「このドラマのお話をいただいたとき、自分でいいのだろうかと正直迷いがありました。しかし、脚本を読ませていただき、演じさせていただく渋谷もまた、たくさんの決断を迫られ、迷い続ける人でした。渋谷という医師の役を通して救助のために尽力された全ての方へ敬意をこめて、起こった出来事を丁寧にお伝えできたらと思っています」とコメント。

戸塚は「あの日の事は今でも鮮明に覚えています。僕が役者を志すきっかけになった出来事でもあり、今作への出演は特別な思いがあります。自分にしかできないこと、自分だからできることがあるならば、と思い続けてあれから15年。たくさんの方々の元へ届きますように」と語った。

三浦は「今回ドラマ『3.11~東日本大震災15年 福島第一原発事故 命の戦い~』に参加させていただくにあたり、震災当時の情景や気持ちを改めて思い出しました。あれから15年。震災が身近にある日本に暮らすものとして自分自身改めて考え直すことも多くありました。また当時、被災地で救助活動や原発での活動にあたっていた方々に感謝と敬意を込めて、全力で演じなければならない。そう感じました。日本に住んでいる以上避けられない震災に向け、視聴者の皆様にも気持ちを新たにするきっかけになればと思います」と述べた。

同作は3月13日21時から22時52分まで放送される。脚本は佐藤優介、企画・脚本・プロデュースは山﨑貴博、企画は森政貴、プロデュースは草ヶ谷大輔と山下高志、制作プロデュースは遠藤光貴(スイッチ)、企画監修は安永英樹、演出は相沢秀幸が担当する。