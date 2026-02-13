須田亜香里、露天風呂入浴カットを公開！美肌と美背中を披露 | RBB TODAY

元SKE48でタレントの須田亜香里が自身の公式Instagramを更新。三重県菰野町での温泉ロケの様子を公開した。



須田亜香里（写真は須田亜香里の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

須田は「少し前に放送された中京テレビ『キャッチ！』温泉にも自然にも食にも人にも癒される最高のロケでした」と切り出し、白いバスタオル姿で露天風呂に浸かる自身の姿を映した写真などを披露した。

ほかにも、温泉に浸かりながら振り返ってリラックスした笑顔を見せている写真も公開。お団子ヘアでツヤのある美肌と露わになった美背中が目を引くショットとなっていた。





須田は「視聴者さんからの投稿で教えていただいたお蕎麦屋さんも美味しすぎました」と、蕎麦がきを映した写真やお蕎麦屋さんの前で撮影した自身の写真も公開し、「プライベートでもリピートすると決めた旅」とコメント。撮影を心から楽しんだ様子を伝えていた。





このポストには、「可愛い過ぎる！」「笑顔に癒されます」「一緒に入りたいな」という声が集まっていた。



