大瀧詠一プロデュース、渡辺満里奈の伝説的アルバムが30年ぶりに復刻！未発表音源を多数収録 | RBB TODAY

大瀧詠一がプロデュースした渡辺満里奈のミニアルバム「Ring-a-Bell」が、発売30周年を記念してデラックス・エディションとして3月21日にリリースされる。

同作は1996年3月21日に大滝詠一主催のナイアガラ・レコードのサブ・レーベル「Yoo-Loo」から発表された作品で、大滝詠一が裏方名義である大瀧詠一として全面プロデュースを担当した。フジテレビ系アニメ「ちびまる子ちゃん」第2期の初代オープニングテーマ「うれしい予感」のアルバム・バージョンや、佐野元春が作詞作曲を手がけた「ダンスが終る前に」、金延幸子「あなたから遠くへ」のカバーなど話題曲が多数収録されている。

今回発売される「Ring-a-Bell 30th Anniversary Deluxe Edition」は、2026年最新マスタリング音源を使用し音質が大きく改善された。オリジナル盤に収録された6曲に加えて、SUGAR BABEのメンバーで海外でも評価されている大貫妙子が書き下ろし、CITY POPサウンドの重鎮・井上鑑が演奏・編曲で参加する「高い空遠い街」と、渡辺と大滝が2人で歌唱した「冬の星座(Duet with 大滝詠一)」という2曲の未発表音源が収録される。

通常盤CD(2枚組)のボーナスディスクには、「うれしい予感 (TV Version)」や、渡辺満里奈本人のナレーションによる「LINER NOTES BY MARINA'S VOICE」、カラオケ、ライブといった貴重な音源から、オリジナル盤にコーラス参加したトータス松本(ウルフルズ)による「金曜日のウソつき」の替え歌「正月のモチつき [feat. トータス松本]」や、渡辺、大滝、松本の3人による「うれしい予感 (Niagara Triangle 1996 Mix) [feat. 渡辺満里奈 トータス松本 大滝詠一]」という非常にレアな音源も収録される。通常盤CDは3,960円(税込)で発売される。

また、3月21日に同時発売されるアルバム「NIAGARA TRIANGLE Vol.1 50th Anniversary Edition」は、1976年の山下達郎・伊藤銀次・大滝詠一のトライアングルによるスーパー・セッションアルバムだが、同作も1996年の渡辺満里奈、トータス松本、大滝詠一という「新たなトライアングル」で形成された作品集に仕上がっている。さらに、アルバム発売を記念して、30年前に制作された「うれしい予感」のミュージックビデオがオフィシャルYouTubeで公開された。

「うれしい予感」MV

※『渡辺満里奈 - うれしい予感』MV