 『映画 冬のソナタ 日本特別版』“並木道での再会シーン”など名場面を収めた予告映像が公開！ | RBB TODAY
『映画 冬のソナタ 日本特別版』“並木道での再会シーン”など名場面を収めた予告映像が公開！

『映画 冬のソナタ 日本特別版』（配給:ギャガ）2026 年3月6日(金) 新宿ピカデリー他 全国ロードショー ©2025. KBS. All rights reserved
　3月6日より4Kリマスター映画版として新宿ピカデリー他で全国ロードショーされる『映画 冬のソナタ 日本特別版』の、予告映像が公開された。

　同作は、2003年の日本放送時に韓流ブームのきっかけとなったドラマを映画化したもの。当時、主人公チュンサンを演じたペ・ヨンジュンは「ヨン様」の愛称で人気を集め、来日時には羽田空港に約5000人が出迎えるなど社会現象となった。

　今回の映画版は、ドラマの演出を手掛けたユン・ソクホ監督とPAN ENTERTAINMENTの製作陣が、日本の視聴者に向けて制作した。劇場公開用に4Kリマスター化を施し、楽曲も映画用に再編曲されている。内容は、全20話のドラマから主人公2人の「純愛」に関するシーンを中心に再構成しており、ユン・ソクホ監督が監修を行った。

　公開された予告映像には、並木道に雪が舞い降る中での再会シーンが収められている。ミニョン（ペ・ヨンジュン）に「チュンサンなんでしょ？」と問いかけるユジン（チェ・ジウ）の姿や、2人の過去の回想が展開される。

　また、雪だるまを作ってキスをする場面や、学校の塀を越える場面、イチョウ並木道を自転車で走る場面など、ドラマを象徴するシーンも確認できる。4Kリマスターにより高画質化した映像で、ペ・ヨンジュンとチェ・ジウの当時の演技が蘇る。

『映画 冬のソナタ 日本特別版』予告映像


《アルファ村上》

