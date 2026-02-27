豊島心桜、妖艶な魅力が際立つ水着グラビアムック表紙が公開！ | RBB TODAY

3月2日に発売される、水着グラビアムック『BLT MONSTER Round 7』（東京ニュース通信社）の表紙と裏表紙ビジュアルが公開された。

「BLT MONSTER Round 7 限定表紙版」（東京ニュース通信社刊） 撮影／森山将人

同誌は、女性の肉感や肌感、質感を切り口に、被写体の内面にも迫ることをコンセプトにしたグラビアムックだ。

表紙および巻頭グラビアには豊島心桜が登場し、24ページのロンググラビアを掲載。通常版の表紙は妖艶なメイクを施したカット、限定表紙版はヘッドホンを身に着けたカットが採用されている。誌面ではスタジオを舞台に、表情や佇まいを中心に撮り下ろした。

「BLT MONSTER Round 7 」（東京ニュース通信社刊） 撮影／横山マサト

「BLT MONSTER Round 7 限定版裏表紙」（東京ニュース通信社刊） 撮影／横山マサト

裏表紙は岸みゆが担当。通常版はぬいぐるみを抱いたカット、限定表紙版は赤のワンピース水着姿のカットとなる。誌面ではグループのコンセプトに触れつつ、さまざまな表情を収めた。

「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／川原崎宣喜

「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／川原崎宣喜

また、“美しすぎるラジオDJ”として知られ、モデルとしても活躍する山崎あみは、「和洋折衷」をテーマに撮影。和のエッセンスを感じさせる小物と、可愛らしい色調のスタジオ空間を組み合わせ、クラシカルでありながら新鮮なビジュアルに仕上げた。凛とした表情と、ふとした瞬間にのぞく柔らかさのコントラストが印象的だ。

「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏

「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏

グラビア活動を軸に多彩なフィールドで活躍する山田かなは、診察室や取調室のような非日常的なロケーションを舞台に撮影。表現力に真正面から向き合い、力強さの中に宿るしなやかさや生命力を感じさせるグラビアに仕上がっている。

「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／永峰拓也

「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／永峰拓也

格闘家・朝倉未来が発起人となり、ABEMAとアソビシステムが手掛けるグループ「Toi Toi Toi」のメンバー、さくらももも登場。昔ながらの温泉旅館をロケーションに、落ち着いた空気感の中で大人びた表情と色気を切り取り、新たな一面を見せている。

「BLT MONSTER Round 7」セブンネットショッピング購入特典生写真【岸みゆ（#ババババンビ）】

「BLT MONSTER Round 7」セブンネットショッピング購入特典生写真【さくらもも（Toi Toi Toi）】

一部店舗（Amazon、楽天ブックス）では、通常版とは表紙・裏表紙の絵柄が異なる「BLT MONSTER Round 7 限定表紙版」（定価2200円）を発売。また、セブンネットショッピングでは購入者特典として、豊島心桜、山崎あみ、山田かな、さくらもも、岸みゆの5種類から選べる2L判生写真が用意されている。