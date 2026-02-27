あのちゃん、着せ替え人形「リカちゃん」の仲間入り！歯医者さんになった姿で登場 | RBB TODAY

タカラトミーは、着せ替え人形「リカちゃん」の新商品として、アーティスト・タレントのあのをモデルにしたドール付きプレイセット「推しごとフレンズ はいしゃのあのちゃん」を4月18日に発売する。また、商品の発売を記念して、27日よりリカちゃん公式YouTubeチャンネルにて、あのがナレーションを務める新CMや、コラボレーション動画が公開された。

お手当てパッド

推しごとフレンズ トリマーかれんちゃん

「推しごとフレンズ」は、お仕事遊びができるドール付きのプレイセットシリーズ。今回登場する「はいしゃのあのちゃん」は、あの本人がデザインに携わり、あのが大好きな「歯」をテーマにした歯医者さん仕様となっている。

はいしゃのあのちゃん

推しごとフレンズ はいしゃのあのちゃん※マキちゃんは別売り

人形の顔はあのの表情の特徴を捉えつつ、瞳の色は好きな“水色”を採用。ヘアスタイルはトレードマークの黒髪ボブで、白衣風のワンピースにルーズソックスを合わせたコーディネートなど、本人のこだわりが細部まで詰め込まれている。イヤリングや胸元のチャームが「歯」のデザインになっている点もポイントだ。

幼い頃からリカちゃんに憧れていたというあのは、「まさかリカちゃんの世界に入っておともだちになれると思っていなかったので、すごく嬉しいです」と喜びのコメントを寄せている。

あの

同シリーズからは、「推しごとフレンズ パティシエリカちゃん」と「推しごとフレンズ トリマーかれんちゃん」も同時発売。価格はいずれも5,940円（税込）。

※【あのちゃん】推しごとフレンズ TVCM 「”推し”とあこがれの”おしごと”しよっ」【リカちゃん】