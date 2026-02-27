 前田敦子、“スタイルの良さ”が際立つロングドレスの写真集最新カット公開！ | RBB TODAY
前田敦子、“スタイルの良さ”が際立つロングドレスの写真集最新カット公開！

前田敦子写真集『Beste』©︎講談社 撮影／北岡稔章（最新中面カット）
  • 前田敦子写真集『Beste』©︎講談社 撮影／北岡稔章（最新中面カット）

　13日に発売された前田敦子の写真集『Beste』（講談社）より、最新の中面カットが公開された。

　今回公開されたのは、オーストリア・ウィーンにある歴史的建造物を改築したラグジュアリーホテルのロビーで撮影されたカット。ブルーの薔薇があしらわれたオフショルダーのロングドレスを身にまとい、木のドア枠に寄りかかって静かに佇む姿が収められている。この衣装は女性スタッフからも「スタイルの良さが際立つ！」と特に好評だった一着だったようで、前田のしなやかな美しさが際立つ一枚となっている。

　同作は2012年以来、実に約14年ぶりとなる写真集だ。AKB48の「絶対的センター」と称され、時代を象徴する国民的アイドルとして人気を博し、現在は俳優として新たな道を歩んでいる前田。昨年、芸能活動20周年を迎え、「これが最後」と語るメモリアルな一冊となっている。

　撮影の地に選んだのは、中欧オーストリアのウィーン。歴史と芸術、音楽が息づく街を巡り、全編を丁寧に撮り下ろしている。テーマは、30代女性の「大人の恋」。心を寄せる相手と2人きりで過ごす親密で繊細な世界観を目指し、「こんな恋がしてみたい」と思えるような仕上がりになっているという。凛とした美しさや、愛する人と過ごす夢のような時間と現実の間で揺れ動く切ない表情が、ウィーンの光の中に映し出されている。


前田敦子、鈴木保奈美の“意外な一面”を告白「すごいボケてくれたりする」 | RBB TODAY
画像
前田敦子が鈴木保奈美のユーモラスな一面を明かし、彼女が面白いボケをすることに驚きを示した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/10/231368.html続きを読む »

「あの頃こんなにミニスカートで細かったのか！」前田敦子、AKB48大衣装展で当時を懐かしむ | RBB TODAY
画像
元AKB48で女優・前田敦子が1日、Instagram（インスタグラム）を更新。AKB48時代の衣装が公開されている「AKB48　大衣装展～オサレカンパニーの世界～」を訪れたことを報告した。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/08/02/211284.html続きを読む »

