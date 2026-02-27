アサヒスーパードライが390円で飲み放題！ とんでん、1週間限定で「生ビール祭」を開催 | RBB TODAY

和食処「とんでん」は、北海道・関東の全店舗で3月9日から3月15日までの1週間限定で、開店からラストオーダーまでの全時間帯において、対象のドリンクと期間限定メニューの全12種を390円(税込429円)で提供する「生ビール祭」を開催する。

とんでん『生ビール祭』

平日も週末も昼も夜も、全時間帯でお得に楽しめる企画になっている。月曜日から日曜日までの1週間、開店11時からラストオーダーまで、対象のドリンクと期間限定メニューの全12種を390円(税込429円)で提供する。

対象商品は、キンキンに冷えたのど越しのよい「アサヒスーパードライ樽生中ジョッキ」や、スッキリ爽快な「ブラックニッカハイボール」のほか、レモンサワーなど全9種類のアルコールメニューが対象だ。

生ビール祭の特別価格の対象となるアルコールメニューは、生ビールがアサヒスーパードライ樽生中ジョッキ（通常価格715円（税込））と樽生グラス（通常価格572円（税込））。ハイボールはブラックニッカレモンハイボール（通常価格649円（税込））とブラックニッカハイボール（通常価格539円（税込））。サワー／チューハイはレモンサワー、焼酎の梅割り（水割り・お湯割り）、緑茶ハイ、北海道コーン茶ハイ、ウーロンハイ（各通常価格539円（税込））となっている。

また、期間中限定のおつまみメニューとして、新鮮なまぐろを使用した「まぐろブツ盛り」と、ロングセラーメニューを一人から召し上がりやすいサイズで用意する「ねぎとろ巻1本」、つい手が止まらなくなるスパイシーなカレー味の「フレーバーポテト」の3品を、390円(税込429円)で販売する。

まぐろブツ盛り ３９０円（税込４２９円）

ねぎとろ巻１本 ３９０円（税込４２９円）

季節限定メニューとしては、一晩じっくり時間をかけて仕上げ、旨みが凝縮された「ふぐの一夜干し」(税込649円)と、日本酒との相性が良く、柚子の香りがアクセントとなる「ふぐの塩辛」(税込539円)を用意している。

ふぐの塩辛 （税込５３９円）

対象店舗は「北海道生まれ和食処とんでん」北海道・関東全店舗。対象期間は2026年3月9日から15日まで、開店からラストオーダーまでとなっている。