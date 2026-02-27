美容系YouTuber・こばしり。の“今”ならではの姿を収録！表紙＆巻頭グラビアに初登場 | RBB TODAY

27日に発売された『ヤングアニマル』（白泉社）5号の表紙と巻頭グラビアに、美容系YouTuberのこばしり。が初登場した。

『ヤングアニマル』26年5号

表紙では、深い緑色の衣装をまとい、瑞々しい表情を見せている。巻頭グラビアでも、胸元が開いた白いニットを着用したカットなどが掲載されており、素顔やふとした瞬間に見せる大人の表情など、こばしり。の“今”ならではの姿を収めている。また特別付録として、「こばしり。」両面クリアファイルが付属する。

【巻末グラビア】穂波あみ（撮影：唐木貴央）

巻末グラビアには、漫画家やイラストレーター、コスプレイヤーとして活動する穂波あみが初登場。公開されたカットでは、赤いタートルネックにチェック柄のスカート姿を披露。親しみやすさと落ち着いた雰囲気が交わる、穂波の魅力を届けている。