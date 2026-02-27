 美容系YouTuber・こばしり。の“今”ならではの姿を収録！表紙＆巻頭グラビアに初登場 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

美容系YouTuber・こばしり。の“今”ならではの姿を収録！表紙＆巻頭グラビアに初登場

エンタメ グラビア
注目記事
【表紙&巻頭グラビア】こばしり。（撮影：唐木貴央）
  • 【表紙&巻頭グラビア】こばしり。（撮影：唐木貴央）
  • 『ヤングアニマル』26年5号
  • 【巻末グラビア】穂波あみ（撮影：唐木貴央）

　27日に発売された『ヤングアニマル』（白泉社）5号の表紙と巻頭グラビアに、美容系YouTuberのこばしり。が初登場した。

『ヤングアニマル』26年5号

　表紙では、深い緑色の衣装をまとい、瑞々しい表情を見せている。巻頭グラビアでも、胸元が開いた白いニットを着用したカットなどが掲載されており、素顔やふとした瞬間に見せる大人の表情など、こばしり。の“今”ならではの姿を収めている。また特別付録として、「こばしり。」両面クリアファイルが付属する。

【巻末グラビア】穂波あみ（撮影：唐木貴央）

　 巻末グラビアには、漫画家やイラストレーター、コスプレイヤーとして活動する穂波あみが初登場。公開されたカットでは、赤いタートルネックにチェック柄のスカート姿を披露。親しみやすさと落ち着いた雰囲気が交わる、穂波の魅力を届けている。


人気YouTuberこばしり。が美バスト下着姿を初公開 | RBB TODAY
画像
人気YouTuberこばしり。が、新作写真集（7月24日発売）で初公開された下着ショットをきっかけに、大好きな下着ブランド・AMPHIの新商品“グラマリッチ脇スッキリ”のモデルに抜擢されたことを自身のYouTube Vlogで報告した。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/07/28/211146.html続きを読む »

美しすぎる漫画家・穂波あみ、初のグラビア！ランジェリー姿で色白ボディ披露 | RBB TODAY
画像
コスプレイヤー・イラストレーターの穂波あみが、16日発売の『FLASH』で初グラビアを披露した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/16/241080.html続きを読む »

ヤングアニマル (5号)
￥510
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

こばしり。写真集『君と、こばしりと。』 (YJ PHOTO BOOK)
￥3,740
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top