美容系YouTuber・こばしり。の“今”ならではの姿を収録！表紙＆巻頭グラビアに初登場 | RBB TODAY

27日に発売された『ヤングアニマル』（白泉社）5号の表紙と巻頭グラビアに、美容系YouTuberのこばしり。が初登場した。
表紙では、深い緑色の衣装をまとい、瑞々しい表情を見せている。巻頭グラビアでも、胸元が開いた白いニットを着用したカットなどが掲載されており、素顔やふとした瞬間に見せる大人の表情など、こばしり。の“今”ならではの姿を収めている。また特別付録として、「こばしり。」両面クリアファイルが付属する。
巻末グラビアには、漫画家やイラストレーター、コスプレイヤーとして活動する穂波あみが初登場。公開されたカットでは、赤いタートルネックにチェック柄のスカート姿を披露。親しみやすさと落ち着いた雰囲気が交わる、穂波の魅力を届けている。
