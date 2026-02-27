姫野ひなの、はじける笑顔と全力のポーズ！チアガール衣装のグラビア披露 | RBB TODAY

27日、『ヤングアニマルWeb』（白泉社）で、アイドルグループ「#Mooove!」に所属する姫野ひなののグラビアが公開された。

©︎姫野ひなの from #Mooove!／白泉社 撮影／山口京和

同グラビアでは、ツインテールにさくらんぼ柄のビキニ姿でしゃがみ込む愛らしいカットをはじめ、光が差し込む窓辺での白いフロントジップ水着姿、青空に映えるチアガール衣装など、多彩なシチュエーションを披露。はじける笑顔と全力のポーズで爽快感を演出している。