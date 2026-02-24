高須克弥氏、ダウンタウン・松本人志起用CMを制作も「謎のクレームでプロジェクトが止まっている」 | RBB TODAY

23日、高須クリニックの院長・高須克弥氏が自身のXを更新。ダウンタウンの松本人志を起用したCMを制作したものの、「謎のクレーム」によってプロジェクトが停止していることを明かした。

この日、高須氏は「天才まっちゃん応援のキー局番組提供CMを作った。考査もクリアーした。オンエア日もきまっていた。」と報告。一方で「いま謎のクレームでプロジェクトが止まっている。高須クリニック提供のまっちゃん応援CM見たくはないか？ なう。」とつづった。

また、ファンから「テレビ局の事なかれ主義にはガッカリです。スポンサーが『流したい』と言い、審査もクリアしているものを止める権利がどこにあるのか。」といったコメントが寄せられると、高須氏はそれを引用し、「善意のスポンサーはテレビ局の宝ではないのですか。僕は良いことをしているつもりなのに…少し不愉快です。なう。」と反応した。

さらに「僕の望みは松本人志さんの名誉回復です。まずキー局から。」と投稿。「天才カッちゃん それは東京ローカルですか？」と尋ねられると、「全国ネットのゴールデンタイムです。」と明かした。

この投稿には「松ちゃんの応援CM、もちろん見たいです!!!」「お金を出してくれるスポンサーへのクレームで企画が止まるって、ちょっと意味がわからない」「謎のクレームって何だ???」などの声が寄せられている。