高須克弥氏、ダウンタウン・松本人志起用CMを制作も「謎のクレームでプロジェクトが止まっている」 | RBB TODAY

23日、高須クリニックの院長・高須克弥氏が自身のXを更新。ダウンタウンの松本人志を起用したCMを制作したものの、「謎のクレーム」によってプロジェクトが停止していることを明かした。
この日、高須氏は「天才まっちゃん応援のキー局番組提供CMを作った。考査もクリアーした。オンエア日もきまっていた。」と報告。一方で「いま謎のクレームでプロジェクトが止まっている。高須クリニック提供のまっちゃん応援CM見たくはないか？ なう。」とつづった。
また、ファンから「テレビ局の事なかれ主義にはガッカリです。スポンサーが『流したい』と言い、審査もクリアしているものを止める権利がどこにあるのか。」といったコメントが寄せられると、高須氏はそれを引用し、「善意のスポンサーはテレビ局の宝ではないのですか。僕は良いことをしているつもりなのに…少し不愉快です。なう。」と反応した。
さらに「僕の望みは松本人志さんの名誉回復です。まずキー局から。」と投稿。「天才カッちゃん それは東京ローカルですか？」と尋ねられると、「全国ネットのゴールデンタイムです。」と明かした。
この投稿には「松ちゃんの応援CM、もちろん見たいです!!!」「お金を出してくれるスポンサーへのクレームで企画が止まるって、ちょっと意味がわからない」「謎のクレームって何だ???」などの声が寄せられている。
松本人志vs.文春に終止符！ 訴え取り下げを正式発表 | RBB TODAY
女性に性的行為を強要したとする『週刊文春』（文藝春秋）の記事を巡り、長らく芸能活動を休止し、発行元である文芸春秋側への訴訟活動に専念していたダウンタウンの松本人志。このほど、訴えを取り下げた旨が正式に発表された。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/11/08/224331.html続きを読む »
高須克弥医院長、19年間で500回以上の整形告白にスタジオ驚愕！ | RBB TODAY
14日放送の『もしかしてズレてる？』（フジテレビ）に「高須クリニック」の高須克弥医院長が出演。これまでに行った自身への整形回数とその総額を明かした。
https://www.rbbtoday.com/article/2017/08/15/153869.html続きを読む »