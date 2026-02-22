BLACKPINK、世界初の快挙!! YouTube登録者1億人突破　K-POP史に新記録 | RBB TODAY

ガールズ゜グループBLACKPINKが、世界のアーティストの中で初めてYouTubeの登録者数1億人を突破し、大衆音楽史に新たな金字塔を打ち立てた。

BLACKPINKは2月20日、公式YouTubeチャンネルの登録者数1億人達成を記念して授与される「レッドダイヤモンド・ボタン」を受け取り、2月21日午後に公開した映像を通じて、世界中のファンに感謝の言葉を伝えた。

【注目】BLACKPINK、“解散”が語られるワケ

ジェニーは「いつも私たちの音楽を大切にしてくれるすべての方々に感謝します」と述べ、「この記録をBLINK（ファンダム名）と共に成し遂げられてうれしい」と伝えた。続いてロゼは「公式アーティストチャンネルの中で初の記録であり、より一層意義深いです」と感激の思いを明かし、リサも「音楽で交流できる場を用意してくれたYouTubeと、毎瞬間共に成長してきたファンがいなければ不可能でした」と功績をファンに帰した。

今回の成果は、BLACKPINKが持つ独自無二の音楽的影響力を改めて証明する結果でだ。特に、来る2月27日に約3年5か月ぶりの空白を破って発売される3枚目のミニアルバム『DEADLINE』への期待も一層高まっている。

ジスは「長い時間をかけて心を込めて準備したアルバムであるだけに、多くの愛情をお願いしたい」と付け加え、カムバック間近であることを知らせた。

■【写真】もはや履いてない？ジェニーの“露出ファッション”

■【写真】雪降るなか水着姿に…リサ、大胆ショット

■【写真】インナー透け透け…ロゼ、“妖艶ドレス”