花澤香菜、着物姿でバースデー報告！新たな1年へ意気込み語る | RBB TODAY

25日、声優の花澤香菜が自身のインスタグラム公式アカウントを更新。着物姿の写真を投稿するとともに、37歳の誕生日を迎えたことを報告した。
花澤は2枚の写真を投稿。木造の建物を背景に、白い小花柄があしらわれた涼しげな水色の着物姿を披露。白いレース調の帯と花の髪飾りを合わせた装いで、カメラに向かって満面の笑みでピースサインを送るほか、少しすましたような大人びた表情も見せている。
これらの写真とあわせて、自身が37歳の誕生日を迎えたことも報告。花澤は「誕生日だ～」と喜びをあらわにし、「37歳も色んなことに挑戦して、楽しい思い出をたくさん作る！！！皆さまこれからもよろしくお願い致します」と、新たな1年に向けた前向きな抱負を綴った。
この投稿にファンからは、「お誕生日おめでとうございます！」「お着物姿素敵すぎます！」「一生香菜ちゃん推しますね」「色々なことに挑戦する花澤さんの気持ちが素敵です」などのコメントが寄せられている。
※37歳の誕生日を迎えた花澤香菜の投稿（花澤香菜の公式インスタグラムより）
