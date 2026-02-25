おかもとまり、11年ぶりのグラビア写真集発売は10歳の息子に後押しされて | RBB TODAY

24日、『愛のハイエナ season5』（ABEMA）の#8が放送された。同放送は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信も行われている。

同番組は、お笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティだ。番組後半では、整形を経験した女性たちが本気で恋人を探す恋愛企画「シリコンズ・ラブ」が完結。女性メンバーが意中の相手に告白し、2組のカップル成立という結果となった。



VTRを見届け、スタジオではYouTuber・てんちむと、元タレントでクリエイターのおかもとまりをゲストに迎えた。2025年9月発売のデジタル写真集『35歳の透明感』（集英社）にて、11年ぶりのグラビア復帰を果たしたおかもと。屋敷から「きっかけはあったんですか？」と問われると、おかもとは「今年でデビューして20周年になって、35歳の自分の体が好きな方だし、残して、40歳になる自分の参考書にしたいと思った」と語る。

さらに「息子が10歳で、春に小5になるんですけど、私が仕事をしている時に『このエピソードは書かないで』とか『これは書いていいよ』とか言うんです」と、息子の成長について触れたおかもと。「息子の判断ができてるから、『グラビアの仕事またやっていい？』って聞いたら、『自分に見せなければいいよ』って言ったんです」と、11年ぶりのグラビア挑戦を後押しした息子の反応を明かした。