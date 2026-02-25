2025年に最も売れた中古スマホはiPhone SE第3世代！にこスマが年間ランキング発表 | RBB TODAY

中古スマートフォンの個人向け販売・買取サービス「にこスマ」を運営する株式会社Belongは、2025年の年間中古スマホ販売数・買取数ランキングを発表した。

【にこスマ 中古スマホ販売数ランキング（2025年）】

順位／機種（ストレージ容量）／平均販売単価（税込）／新品発売時価格（税込）

1位／iPhone SE (第3世代)（64GB）／34,490円／57,800円

2位／iPhone SE (第2世代)（64GB）／21,918円／49,280円

3位／iPhone 13（128GB）／60,389円／98,800円

4位／iPhone SE (第3世代)（128GB）／38,788円／63,800円

5位／AQUOS sense3（64GB）／6,782円／31,680円

6位／iPhone 12（64GB）／40,104円／94,380円

7位／iPhone 7（32GB）／9,305円／78,624円

8位／iPhone 14（128GB）／75,930円／119,800円

9位／iPhone 13 mini（128GB）／56,600円／86,800円

10位／iPhone 8（64GB）／15,306円／85,104円

※対象期間：2025年1月1日～2025年12月31日 ※価格は全て税込み

2025年の販売数ランキングでは、iPhone SE (第3世代) 64GBが1位となった。同機種の取引数は2024年から3倍以上に増加しており、月間販売数ランキングでも2025年6月から直近の2026年1月まで8か月連続で1位を獲得中だ。好調な要因として、後継機種の不在と値下がり幅の大きさが挙げられる。2025年2月に「iPhone 16e」が発表された直後から取引数が急増しており、シリーズとして最も新しい同機種の需要が高まったと考えられる。

また平均販売単価も、人気iPhoneの多くが1年間で10%前後値下がりするなか、iPhone SE (第3世代) 64GBは30%以上値下がりした。前モデルのiPhone SE (第2世代) 64GBとの価格差は5,000円前後まで縮まり、2万円台から購入できるようになっている。機種ごとの合計（容量区分なし）の年間販売数ランキングTOP3は、1位がiPhone SE (第3世代) 、2位がiPhone SE (第2世代) 、3位がiPhone 13となった 。前年2位のiPhone 12が4位に後退する一方でiPhone 13が3位に浮上するなど、より新しいiPhoneへ人気の中心が移り変わってきていることが分かる。

にこスマ買取 スマホ買取数ランキング[2025年]

【にこスマ スマホ買取数ランキング（2025年）】

順位／機種（ストレージ容量）

1位／iPhone SE (第2世代)（64GB）

2位／iPhone 13（128GB）

3位／iPhone 8（64GB）

4位／iPhone SE (第2世代)（128GB）

5位／iPhone SE (第3世代)（64GB）

6位／iPhone 11（64GB）

7位／iPhone 12（128GB）

8位／iPhone 12（64GB）

9位／iPhone 11（128GB）

10位／Pixel 6a（128GB）

※対象期間：2025年1月1日～2025年12月31日

買取数ランキングでは、iPhone SE (第2世代) 64GBが1位にランクインした。同機種は2025年9月から直近の2026年1月まで5か月連続で1位を獲得中だ。また、iPhone 13 (128GB) が前年から取引数を2.5倍以上に伸ばし、2位にランクインしている。

機種ごとの合計（容量区分なし）の年間買取数ランキングTOP3を見ると、1位がiPhone SE (第2世代) （4年連続）、2位がiPhone 13、3位がiPhone SE (第3世代) となっている。iPhone SE (第2世代) の人気が続いているが、全体的には販売数ランキングと同様に世代交代が進んでいる。前年人気だったiPhone 11やiPhone 12と入れ替わる形で、iPhone 13とiPhone SE (第3世代) がTOP3入りを果たした。2025年も販売数・買取数ともに上位機種のほとんどがiPhoneという結果となった。

にこスマ中古スマホ販売数ランキング[2025年]＊Androidスマホに限定した場合

Androidスマートフォンに限定した年間販売数ランキングでは、全体の取引数が2024年から約3倍に増加するなか、「AQUOS sense3」が前年比で10倍以上という大きな伸びを記録し1位となった。iPhoneを含めた全体の年間販売数ランキングでも、Androidスマートフォンとしては唯一、5位にランクインしている。

AQUOS sense3は、2025年2月に平均販売単価が7,000円を下回ったタイミングで取引数が増加し、2025年4月から5月にかけて、iPhoneを含めた全体の月間販売数ランキングでも1位を獲得した 。安価ながら、防水やおサイフケータイといった機能を備えていることが人気の要因と考えられる。

にこスマ買取 スマホ買取数ランキング[2025年]＊Androidスマホに限定した場合

シリーズごとに見ると、Google Pixelシリーズが前年から取引数を大きく伸ばし、Google Pixel 6aとGoogle Pixel 7aがそれぞれ3位と8位にランクインした 。Androidスマートフォンの年間買取数ランキングにおいても、Google Pixelシリーズと、OPPO Renoシリーズ、AQUOS senseシリーズがTOP10を占める結果となっている。