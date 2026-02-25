2025年に最も売れた中古スマホはiPhone SE第3世代！にこスマが年間ランキング発表 | RBB TODAY

中古スマートフォンの個人向け販売・買取サービス「にこスマ」を運営する株式会社Belongは、2025年の年間中古スマホ販売数・買取数ランキングを発表した。
【にこスマ 中古スマホ販売数ランキング（2025年）】
順位／機種（ストレージ容量）／平均販売単価（税込）／新品発売時価格（税込）
1位／iPhone SE (第3世代)（64GB）／34,490円／57,800円
2位／iPhone SE (第2世代)（64GB）／21,918円／49,280円
3位／iPhone 13（128GB）／60,389円／98,800円
4位／iPhone SE (第3世代)（128GB）／38,788円／63,800円
5位／AQUOS sense3（64GB）／6,782円／31,680円
6位／iPhone 12（64GB）／40,104円／94,380円
7位／iPhone 7（32GB）／9,305円／78,624円
8位／iPhone 14（128GB）／75,930円／119,800円
9位／iPhone 13 mini（128GB）／56,600円／86,800円
10位／iPhone 8（64GB）／15,306円／85,104円
※対象期間：2025年1月1日～2025年12月31日 ※価格は全て税込み
2025年の販売数ランキングでは、iPhone SE (第3世代) 64GBが1位となった。同機種の取引数は2024年から3倍以上に増加しており、月間販売数ランキングでも2025年6月から直近の2026年1月まで8か月連続で1位を獲得中だ。好調な要因として、後継機種の不在と値下がり幅の大きさが挙げられる。2025年2月に「iPhone 16e」が発表された直後から取引数が急増しており、シリーズとして最も新しい同機種の需要が高まったと考えられる。
また平均販売単価も、人気iPhoneの多くが1年間で10%前後値下がりするなか、iPhone SE (第3世代) 64GBは30%以上値下がりした。前モデルのiPhone SE (第2世代) 64GBとの価格差は5,000円前後まで縮まり、2万円台から購入できるようになっている。機種ごとの合計（容量区分なし）の年間販売数ランキングTOP3は、1位がiPhone SE (第3世代) 、2位がiPhone SE (第2世代) 、3位がiPhone 13となった 。前年2位のiPhone 12が4位に後退する一方でiPhone 13が3位に浮上するなど、より新しいiPhoneへ人気の中心が移り変わってきていることが分かる。
【にこスマ スマホ買取数ランキング（2025年）】
順位／機種（ストレージ容量）
1位／iPhone SE (第2世代)（64GB）
2位／iPhone 13（128GB）
3位／iPhone 8（64GB）
4位／iPhone SE (第2世代)（128GB）
5位／iPhone SE (第3世代)（64GB）
6位／iPhone 11（64GB）
7位／iPhone 12（128GB）
8位／iPhone 12（64GB）
9位／iPhone 11（128GB）
10位／Pixel 6a（128GB）
※対象期間：2025年1月1日～2025年12月31日
買取数ランキングでは、iPhone SE (第2世代) 64GBが1位にランクインした。同機種は2025年9月から直近の2026年1月まで5か月連続で1位を獲得中だ。また、iPhone 13 (128GB) が前年から取引数を2.5倍以上に伸ばし、2位にランクインしている。
機種ごとの合計（容量区分なし）の年間買取数ランキングTOP3を見ると、1位がiPhone SE (第2世代) （4年連続）、2位がiPhone 13、3位がiPhone SE (第3世代) となっている。iPhone SE (第2世代) の人気が続いているが、全体的には販売数ランキングと同様に世代交代が進んでいる。前年人気だったiPhone 11やiPhone 12と入れ替わる形で、iPhone 13とiPhone SE (第3世代) がTOP3入りを果たした。2025年も販売数・買取数ともに上位機種のほとんどがiPhoneという結果となった。
Androidスマートフォンに限定した年間販売数ランキングでは、全体の取引数が2024年から約3倍に増加するなか、「AQUOS sense3」が前年比で10倍以上という大きな伸びを記録し1位となった。iPhoneを含めた全体の年間販売数ランキングでも、Androidスマートフォンとしては唯一、5位にランクインしている。
AQUOS sense3は、2025年2月に平均販売単価が7,000円を下回ったタイミングで取引数が増加し、2025年4月から5月にかけて、iPhoneを含めた全体の月間販売数ランキングでも1位を獲得した 。安価ながら、防水やおサイフケータイといった機能を備えていることが人気の要因と考えられる。
シリーズごとに見ると、Google Pixelシリーズが前年から取引数を大きく伸ばし、Google Pixel 6aとGoogle Pixel 7aがそれぞれ3位と8位にランクインした 。Androidスマートフォンの年間買取数ランキングにおいても、Google Pixelシリーズと、OPPO Renoシリーズ、AQUOS senseシリーズがTOP10を占める結果となっている。