“日本一かわいい剣道女子”佐藤あかり、30歳の誕生日に感謝のメッセージ！「ママ産んでくれてサンキュー」 | RBB TODAY

23日、“日本一かわいい剣道女子”として知られるタレントの佐藤あかりが自身のXを更新。30歳の誕生日を迎えたことを報告するとともに、ファンやスタッフへの感謝をつづった。

佐藤はこの日、「おはよ～ 今日は天皇陛下様のお誕生日 ...そして実は、私もお誕生日です」と投稿。続けて、「いつも温かい声を届けて下さるファンの皆様、支えて下さるスタッフさん方のお陰で、お仕事が心から大好きです」と、周囲への感謝の思いを言葉にしつつ、「本当にありがとう。これからも宜しくお願いします」とファンへ向けて呼びかけた。最後には「ママ産んでくれてサンキュー」と、ユーモアを交えつつ母親への感謝も伝えていた。

また、この日の15時からは都内でバースデーイベントも開催。トークや歌に加え、「バーあかり」と題した企画やステージなど、誰でも気軽に楽しめる盛りだくさんの120分で、佐藤はファンと共に節目となる30歳のスタートを切った。

この投稿を見たファンからは、「お誕生日おめでとうございます！」「タレント業、剣道まっしぐら共に応援しています！」「剣道着姿が凛々しいですね」「素敵な一年になりますように！」など、祝福するコメントが寄せられている。