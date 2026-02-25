元SKE48・惣田紗莉渚の“33歳の自然体”を収録！8年ぶりのデジタル写真集が発売決定 | RBB TODAY

3月3日、元SKE48・惣田紗莉渚のデジタル写真集『33』（Ars）が発売される。

同作は、SKE48在籍中の2018年に第一作目『うらばなし』（サイゾー出版）を発売して以来、8年ぶりとなる2冊目の写真集だ。



デジタル写真集『33』（C）Ars

2021年のグループ卒業後、舞台を中心に俳優、歌手、タレントとしてさまざまな分野で活動している惣田。今回の発売に際し「久しぶりの写真集なのでファンの方々に喜んでもらえたら」と語っている。

33歳の等身大の自分をテーマに、さまざまなシチュエーションで撮影に臨んでおり、「33歳になった、自然体の私が詰まった作品です。朝から夜まで一緒に過ごしているかのような、そんな気持ちになっていただけるのではないかと思います。」とコメントしている。



デジタル写真集『33』（C）Ars

写真集の発売を記念し、購入者限定のイベントも決定している。第一弾として3月14日に都内で、さらに第二弾として4月12日に名古屋市内で「握手会」を開催する。



デジタル写真集『33』（C）Ars

東京会場は3月14日、GONDORAにて、1部14時、2部15時30分、3部17時から実施。名古屋会場は4月12日、メルパルク名古屋にて、1部13時、2部14時30分、3部16時から実施する（開始時間は多少前後する場合あり）。

惣田は埼玉県出身で青山学院大学卒。2013年のAKB48第1回ドラフト会議でSKE48チームKIIメンバーに選ばれ、AKB48選抜総選挙では最高順位8位を記録している。直近では2026年1月2日から三越劇場にて上演された舞台「わが歌ブギウギ」（主演：キムラ緑子）に出演し、2月1日の京都南座大千穐楽まで全38公演を完走。6月には舞台「フラガール」での主演も控えている。