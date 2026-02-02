モーリー・ロバートソンさん、食道がんで死去 | RBB TODAY

2月1日、国際ジャーナリストでタレントのモーリー・ロバートソンさんの公式サイトが更新。モーリーさんが1月29日に死去したことが発表された。63歳だった。

同サイトでは「オフィスモーリー スタッフ一同」とパートナーの池田有希子の連名で書面を掲載。モーリーさんはかねてより食道癌で療養中だったが、1月29日の午前0時56分に永眠したという。

葬儀については、「葬儀は故人の生前の遺志により、すでに近親者のみで執り行いました」とし、「事後の御報告となりましたこと 御詫び申し上げます」と記している。また「ここに故人が生前中賜りました ひとかたならぬ御厚誼に深謝し 衷心より御礼申し上げます」と感謝を述べ、「尚 誠に勝手ながら御香典 御供物 御供花等の御厚志につきましては固く御辞退させて頂きます まずは略儀ながら書中をもちまして謹んで御挨拶申し上げます」と結んでいる。

モーリーさんは、1963年1月12日生まれ、米ニューヨーク出身。日米双方の教育を受けた後、1981年に東京大学とハーバード大学に現役合格。1988年ハーバード大学を卒業。タレント、ミュージシャンから国際ジャーナリストまで幅広く活躍した。