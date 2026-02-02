モーリー・ロバートソンさん、食道がんで死去 | RBB TODAY

2月1日、国際ジャーナリストでタレントのモーリー・ロバートソンさんの公式サイトが更新。モーリーさんが1月29日に死去したことが発表された。63歳だった。
同サイトでは「オフィスモーリー スタッフ一同」とパートナーの池田有希子の連名で書面を掲載。モーリーさんはかねてより食道癌で療養中だったが、1月29日の午前0時56分に永眠したという。
葬儀については、「葬儀は故人の生前の遺志により、すでに近親者のみで執り行いました」とし、「事後の御報告となりましたこと 御詫び申し上げます」と記している。また「ここに故人が生前中賜りました ひとかたならぬ御厚誼に深謝し 衷心より御礼申し上げます」と感謝を述べ、「尚 誠に勝手ながら御香典 御供物 御供花等の御厚志につきましては固く御辞退させて頂きます まずは略儀ながら書中をもちまして謹んで御挨拶申し上げます」と結んでいる。
モーリーさんは、1963年1月12日生まれ、米ニューヨーク出身。日米双方の教育を受けた後、1981年に東京大学とハーバード大学に現役合格。1988年ハーバード大学を卒業。タレント、ミュージシャンから国際ジャーナリストまで幅広く活躍した。
モーリー・ロバートソン、クルーズ船告発動画で情報発信の仕方警告 | RBB TODAY
20日放送の『スッキリ』（日本テレビ）では「ダイヤモンド・プリンセス」に乗船した神戸大学医学研究科感染症内科の岩田健太郎教授がYouTubeで船内の感染対策のずさんさを告発し話題となっていることを紹介。スタジオで議論を展開した。
https://rbbtoday.com/article/2020/02/20/176995.html続きを読む »