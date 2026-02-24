アメリカの人気バンド、BTSの新AL制作に参加したと公表「メンバーたちの才能は驚くべきもの」 | RBB TODAY

アメリカのバンド、ワンリパブリック（OneRepublic）が、ボーイズグループBTSの新アルバムの制作に参加した事実を明かした。

去る2月23日、ワンリパブリックはソウルの蚕室（チャムシル）室内体育館にて、2026年のワールドツアーの韓国公演「From Asia, With Love 2026 in Seoul」を開催した。

【関連】J・ビーバーとコラボした米DJもBTSの新ALに参加

バンドのメインボーカル兼プロデューサー、ライアン・テダーは、この日の公演で、来る3月20日にリリースされるBTSの5thフルアルバム『ARIRANG』に参加したと明かした。

今回のアルバムには14曲が収録され、グループのアイデンティティと恋しさ、深い愛という感情を扱ったアルバムである。

（写真＝ライアン・テダーInstagram）

ライアン・テダーは、自身の音楽キャリアのうち、指折り数える作品の1つであったとして、「（BTS）メンバーたちの才能は驚くべきものだった」と語った。

続けて、「話せるのはここまでだ。これ以上話すと怒られそうだ」と笑った。

（写真＝ライブネーションコリア）ワンリパブリック

なお、ワンリパブリックは2007年にデビューし、R＆BやHIPHOPが中心だったポップ市場において、ドラマチックなロックサウンドを再び刻み込ませたバンドだ。2013年にリリースした楽曲『Counting Stars』は、世界で大ヒットを記録した。

■【写真】RM、運転している姿を母にAIと疑われる「アンタこれ本物？」

■【写真】JUNG KOOK、鍛え抜かれた“腹筋”に視線釘付け…完璧フィジカル

■【写真】JIN、「胸元チラリ」な自撮りSHOT