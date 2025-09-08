LUNA SEA・真矢、脳腫瘍を公表...「まずは死なないこと」を約束 | RBB TODAY

8日、LUNA SEAのメンバー・真矢が自身のインスタグラムを更新し、医師から脳腫瘍と診断を受けたことを公表した。

真矢は「2020年に大腸がんのステージ4 が発覚しました。ライヴ、その後のツアー中ではありましたが7回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用してライヴを続行してきました」と、これまで闘病しながらアーティスト活動を続けていたことを説明。続けて「2025年2月に東京ドームで開催した結成35周年ツアーのグランドファイナルまで走り抜いてきて、活動はひと段落したのですが、先日めまいで倒れ、立てなくなってしまいました。耳石がズレたと思いお医者さまに診てもらいましたが、回復が認められませんでした。脳神経外科でMRI検査を受けたところ、右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断されました」と、脳腫瘍が見つかったことを報告した。

今後の活動については「この先、放射線治療に臨もうと思っているところではあるのですが、もし炎症を起こした場合には動けなくなったり、演奏に支障が出たりすることが予想されます」と伝え、「いつかまたステージに復帰できる時まで、まずは死なないこと、そしてずっと希望を失わないことを約束します。またその時に、皆さん笑顔でお会いしましょう」と強い決意を示した。

11月8日(土)・9日(日)に開催される『LUNATIC FEST. 2025』については「僕自身が1番信頼を置いている淳士氏にドラムセットに座ってもらい、真矢の代理として叩いてもらいます。僕にとっても、LUNA SEAにとっても、応援してくれるみんなにとっても、それが1番納得の行くベストな結論だと思っています」と説明し、出演を断念することを明らかにした。

真矢の公表を受け、LUNA SEAメンバー4名（RYUICHI、SUGIZO、INORAN、J）も公式サイトで連名のメッセージを発表。4人は「真矢の病状について、本人からの言葉を受け取った皆さんも、きっと驚きや不安な気持ちでいっぱいだと思います。でも、僕たち4人は何よりもまず、真矢には何も心配せず、治療に専念してもらいたいと思っています。これまでどんな時も、LUNA SEAの屋台骨としてバンドを支えてきてくれた彼に、今度は僕たちが帰ってこられる場所を守る番です」とコメントした。

また「ファンのみんなにも伝えたい」こととして「真矢の居場所は、いつだってここにあるということ。僕たちはずっと変わらず、真矢の帰りを信じて待っています。そしてその間も、5人とファンのみんなとで作ってきたこのバンドを、大切に守り続けていきます」と呼びかけた。

真矢の投稿には、ファンから「まずはしっかり治して、ステージに帰ってきてくれる日を待っています」「どうか無理だけはしないでください」「真矢さん、大変な闘病のなか、いつも笑顔でいてくれてありがとうございます」といったコメントが寄せられている。

※LUNA SEA・真矢の脳腫瘍公表全文（真矢のインスタグラムより）

※LUNA SEA『メンバーより大切なお知らせ』（全文）