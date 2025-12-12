 鈴木奈穂子アナ、2児の母・北川景子の多忙スケジュールに驚き！「健康を度外視」「寝る時間を削ってやりたいことをやる」 | RBB TODAY
鈴木奈穂子アナ、2児の母・北川景子の多忙スケジュールに驚き！「健康を度外視」「寝る時間を削ってやりたいことをやる」

北川景子【写真：竹内みちまろ】
　12日放送の『あさイチ』（NHK）のプレミアムトークに、女優の北川景子が出演。多忙なスケジュールを明かし、MC・鈴木奈穂子アナウンサーが驚く一幕があった。


　北川は2016年、シンガーソングライターのDAIGOと結婚。2020年に第1子となる女児、2024年に第2子となる男児が誕生した。この日、番組では北川のとある1日のタイムスケジュールを紹介。北川は23時30分に寝て5時30分に起きる生活をしており、朝は朝食・弁当・夕食作り、昼はドラマ撮影、夜は21時まで子どもと遊んだり寝かしつけをしたりし、その後は23時30分まで「ひとり時間」を確保して趣味の手芸や料理、片付けなどに励んでいることを明かした。

　博多大吉が「昨日このスケジュールを見た鈴木アナウンサーが『倒れる』っておっしゃってました」と明かすと、鈴木アナは「凄すぎます」「寝落ちしないんですか、寝かしつけで」と質問。北川は「時々一緒に寝てしまうことはあるんですけど、30分くらいでハッと目が覚めて。そこから片付けしたりします」と返し、鈴木アナは「え～！」「すごい！」と驚きを隠せない様子で反応した。

　博多大吉も、子育てをしながらひとり時間を確保している北川に感嘆しつつ「何かコツはあるんですか？」と尋ねると、北川は「（寝かしつけの時間に）寝たら8時間くらい眠れるので、子どもと一緒に寝たら健康的な生活が送れる。けれど、健康を度外視することによってひとり時間を捻出することができる。だから寝ない。寝る時間を削ってやりたいことをやるスタイルで」と説明。この答えに博多大吉は「健康を度外視......ちょっと驚きの答えが返ってきました」と笑顔で反応した。


